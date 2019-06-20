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Çocuk gelini kocası iki çocuğuyla birlikte sokağa attı

Adana’da 17 yaşında evlenen bir kadın bir gözü mor, kulak zarı patlamış halde kocası tarafından iki çocuğuyla sokağa atıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:22
Çocuk gelini kocası iki çocuğuyla birlikte sokağa attı

Adana’da 17 yaşında evlenen bir kadın bir gözü mor, kulak zarı patlamış halde kocası tarafından iki çocuğuyla sokağa atıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülşah Arap (23) 6 yıl önce 17 yaşındayken işsiz D.A. ile evlendi. Bu evlilikten çiftin Süleyman ve Elif isimli iki çocukları dünyaya geldi. Gülşah Arap eşi işsiz olduğu için tarlalarda çalışarak evin geçimini sağlamaya başladı. Ancak koca, kadının çalıştığı bütün parayı elinden alıp rastgele harcayınca aralarında sorun yaşandı. Kadın çalıştığı parayı vermemeye başlayınca da koca kadını çocuklarıyla birlikte evden kovdu. Bu nedenle kocanın karısına şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Para meselesi yüzünden bugün de aralarında tartışma çıktı. Kadın kendi iddiasına göre merdivenlerden düşüp kafasını ve kulak kısmını betona vurdu. Komşularının iddiasına göre ise kocası tarafından darp edilip iki çocuğuyla birlikte sokağa atılınca aile sağlığı merkezine geldi. Burada yapılan kontrolde kadının gözünün morardığı ve kulak zarının patladığı belirlendi. Bu duruma kayıtsız kalamayan aile sağlığı merkezindeki kadınlar 183’ü arayarak bir kadının kocası tarafından şiddete maruz kaldığını ve sokağa atıldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler bir apartmanın bahçesinde çocuklarıyla birlikte bekleyen kadını aldı. Kadının çocukları korkup gözyaşlarına boğuldu. Kadın ise basın mensuplarına önce korkudan kendisini çekmemelerini isteyip daha sonrada kocası tarafından istenmediğini bu nedenle çocuklarıyla birlikte sokağa atıldığını, sığınma evine gitmek istediğini söyledi.


Genç kadın ısrarla kocasının kendisini dövmediğini, düştüğünü ileri sürdü. Kadın daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:22
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