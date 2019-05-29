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Çocuk gebeliklerini bildirmeyen hekimlere dava

Bağcılar'da geçen yıl hastaneye başvuran 15 yaş altı 34 hamile çocuğu zamanında emniyete bildirmedikleri iddia edilen 18 hekim hakkında "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:02
Çocuk gebeliklerini bildirmeyen hekimlere dava

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da 15 yaş altındaki hamile çocukları zamanında emniyete bildirmediği gerekçesiyle 18 hekim hakkında dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, çoğunluğu Suriye uyruklu küçük çocukların gebe olduğu halde adli makamlara bildirilmediği ihbarında bulunulduğu belirtildi.

Hazırlanan denetim kurulu raporunda gebelik teşhisi konulan hasta sayısının 288'i Suriyeli olmak üzere 348 kişi olduğuna vurgu yapılan iddianamede, bu kişilerle ilgili bildirim formu düzenlenmediği kaydedildi.

Türk Ceza Kanunu'na göre, 15 yaşından büyük kişiler için tarafların rızası ile cinsel ilişki yaşandığı takdirde bunun cinsel istismar suçunu oluşturmayacağı ifade edilen iddianamede, kanunda düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun şikayete bağlı bir suç olduğu anlatıldı.

İddianamede, hastaneye başvuran söz konusu kişilerden hiçbirinin cebir ve tehditle hamile kaldığına yönelik bir iddia ve delil olmadığı için yaş durumlarına göre suçların belirlenmesi ve ona göre de sorumluların yükümlülüğünün tespitinin gerektiği değerlendirilmesinde bulunuldu.

Hastaneden 15 yaş altındaki hamile olduğu tespit edilen çocukların ve gerekli tespite rağmen bildirimi yapmayan doktorların listesinin istendiği bilgisi verilen iddianamede, gelen cevap yazısında 15 yaş altı hamile başvurusunun 51 olduğu, ancak bu kişilerden 17’sinin bildiriminin yapıldığı, 34 çocuğun ise bildiriminin yapılmadığı belirtildi.

İddianamede, bu 34 çocuktan çoğunluğun ise poliklinik kayıt sisteminde bulunan ancak kadın doğum kliniğinde kayıtları olmayan kişiler olduğu anlatıldı.

Hamile oldukları tespit edildiğinde bildirimi yapılması gerektiği halde yapılmayan 34 çocuk yönünden bunları muayene eden ve tespitleri yapan 18 doktorun sorumluluğunun bulunduğu savunulan iddianamede, çocukları muayene etmeyen, onlarla doğrudan herhangi bir bağlantısı olmayan hastanenin başhekimi A.Y.M. hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma izni verilen doktorlar E.V.K, C.İ, N.A, Ü.H, N.K.A, Ö.A, I.Ş.Y, Ö.A, M.E.Ö, G.A, E.U, H.E.A, İ.A.K, İ.B, M.T.K, O.Y, Ş.Y.A. ve Y.C. hakkında "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 6 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında, sanıkların ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.


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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:02
  1. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  2. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. iddianame
  4. Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi

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