Çocuk Fuarı’nı 242 bin kişi ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’nı 3 günde 242 bin 618 kişi ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu sene 11.’sini düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı, 3 gün boyunca birbirinden eğlenceli ve anlamlı etkinliklerle ziyaretçilerini ağırladı. Teması “Doğal Yaşam ve Çevre” olan ve Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere Kocaelili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 47 ülkeden bin 100 çocuğun kısa gösterilerini sergilediği ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan fuarı, 242 bin 618 kişi ziyaret etti.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ‘’Gala Programı’’ ile son bulan Türkiye’de örneği bulunmayan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’nı 3 gün boyunca Kocaelililer hıncahınç doldurdu. Fuar alanı içerisindeki birbirinden güzel stantları gezen aileler, çocuklarıyla keyifli dakikalar yaşadı.