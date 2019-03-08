0553 313 94 23

“Çocuk Dostu” Süleymanpaşa Belediyesine İdealkent Ödülü

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ödüle doymuyor.

08 Mart 2019 Cuma 09:36
“Çocuk Dostu” Süleymanpaşa Belediyesine İdealkent Ödülü

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ödüle doymuyor. Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Çocuk Dostu Kent isimli projesi ile Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından İdealkent Ödülü’ne layık görüldü.


Geçtiğimiz yıllarda Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) “UNICEF Çocuk Dostu Kent” ilan ettiği Süleymanpaşa Belediyesi, Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından da çocuklara yönelik proje ve çalışmaları ile İdealkent Ödülü’ne layık görüldü.



Çocuklara ve gençlere yönelik projeler ödülü getirdi


Süleymanpaşa Belediyesi; 8 binin üzerinde üyesi bulunan Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, Süleymanpaşa Çocuk Meclisi, dezavantajlı çocukların çeşitli eğitimler aldığı ve topluma entegrasyonunun sağlandığı Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi, 3-6 yaş arası çocuklara ücretsiz Montessori eğitimi veren Çocuk Akademisi, ilk ve orta öğrenim öğrencilerine ücretsiz kod yazma, robot, 3 boyutlu yazıcı ve arduino eğitimlerinin verildiği Kod Akademi, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, birçok spor ve sanat branşında gerçekleştirilen yaz kursları, Apartmanlar Okutuyor Süleymanpaşa’nın Filizleri Yetişiyor burs programı, Hamile Gıda Destek ve Hoş Geldin Bebek paketleri ile çocuklara ve gençlere yönelik geliştirdiği ve uyguladığı projeler dolayısıyla İdealkent Ödülü’nü almaya hak kazandı.



"Projelerimiz içinde çocuklarımıza yönelik olanlar en önemlileridir"


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Bizim belediye olarak ana hedefimiz, üreten, kendi imkanını kendi oluşturan, teknolojinin esiri olan değil ona hükmeden, demokrasiyi ve insan haklarını içselleştirmiş, sağlıklı, düşünen ve sorgulayan bir nesil yetişmesine katkıda bulunmaktır. Bütün projelerimiz içinde çocuklarımıza yönelik olanlar en önem verdiklerimizdir. Bizler bu projeleri ödül almak için değil, 10-20 yıl sonra bu kenti yönetecek, bu kentte üretecek, bu kentin kimliğini oluşturacak bireyleri donanımlı hale getirmek için hayata geçiriyoruz. Bir kent, içinde yaşayan insanların bilgi, kültür, medeniyet düzeyine göre çağdaş, uygar bir kent olabilir. Biz geleceği inşa etmenin yolunun çocuklarımızı olabildiğince donanımlı yetiştirmekten geçtiğine inanıyoruz. Tabi ki bu çalışmalarımızın ulusal ve uluslararası düzeyde takdir görmesi ve ödüllere layık bulunması, şevkimizi ve enerjimizi diri tutmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle İdealkent Ödülü’nün mutlu ve çocuk dostu kent Süleymanpaşa’ya ve Tekirdağ’a hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Ödül töreni Avrupa Konseyi binasında yapılacak


Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından "Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler" ana temasıyla 26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi ve 3. Uluslararası İdealkent Ödülleri ödül töreni, Fransa’nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi binasında gerçekleştirilecek.



İdealkent ödülleri


2016 yılından bu yana Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri, kentin gelecekte büyümesini çok boyutlu hesaplayan planlama çalışmalarını, kentsel ve mimari dokunun korunmasını, insanı merkeze alan kentsel dönüşüm uygulamalarını, kimlik ve kültür inşa çabalarını, insan ekolojisine yaraşır kentsel ekoloji ve çevre düzenlemelerini, araç merkezli değil yaya merkezli şehircilik uygulamalarını, toplu taşımayı özendiren çalışmaları, kentlerde katılımcı demokrasinin işletilmesini önemseyen ve bu yönde çaba gösteren kentsel aktörleri teşvik etmek amacıyla veriliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:36
  1. kültür
  2. sanat
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Çoban’dan gazetecilere teşekkür plaketi
    1. Başkan Çoban’dan gazetecilere teşekkür..
    2. Şubat’ta en fazla borsa kazandırdı
    3. Amatörde haftanın hakemleri açıklandı
    4. Başkentte FETÖ'nün mahrem..
    5. Başkan Uğurlu, AK Partili Çankırı’yı..
    6. Kıskançlık krizine girip karısını ve..
    7. Diş sıkmak psikolojik bir sorun..
    8. Bakan Pakdemirli’den 8 Mart Dünya..
    9. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    10. FETÖ'den aranan editör sahte kimlikle..
    11. Gürpınar’da ilk kez bir kadın muhtar..
    12. Kayıp Buse’nin acılı annesi o günün..
    13. Kayak merkezlerinde son durum
    14. Kız öğrencilere kadın girişimciliği..
    15. Gürcistan’a 100 bin doz kızamık aşısı..
    16. İstanbul'da korkutan patlama!
    17. Türkiye’nin tanıtımında sanatçı vizesi..
    18. Piyasa güne artı rezervle başladı
    19. (Özel) Orman işçilerinin ‘Hamiyet..
    20. Mahrem mühendis operasyonu başladı!
    21. Bursa’da tehlikeli yolculuk
    22. Borsa, güne yatay başladı
    23. Hakkari’de Muhasebe Haftası..
    24. (Özel) Evde anne, iş yerinde trafik..
    25. Akrabalarını öldüren zanlı adliyeye..
    26. Esgin dümene geçti
    27. Ağız kanseri riskine dikkat
    28. Kabracabey’den milli takıma
    29. Beyoğlu’nda ’Sosyal Market’ten yerinde..
    30. Kütahya’da öğrencilere yüzme eğitimi..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!