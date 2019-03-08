“Çocuk Dostu” Süleymanpaşa Belediyesine İdealkent Ödülü

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ödüle doymuyor. Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Çocuk Dostu Kent isimli projesi ile Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından İdealkent Ödülü’ne layık görüldü.

Geçtiğimiz yıllarda Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) “UNICEF Çocuk Dostu Kent” ilan ettiği Süleymanpaşa Belediyesi, Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından da çocuklara yönelik proje ve çalışmaları ile İdealkent Ödülü’ne layık görüldü.

Çocuklara ve gençlere yönelik projeler ödülü getirdi

Süleymanpaşa Belediyesi; 8 binin üzerinde üyesi bulunan Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, Süleymanpaşa Çocuk Meclisi, dezavantajlı çocukların çeşitli eğitimler aldığı ve topluma entegrasyonunun sağlandığı Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi, 3-6 yaş arası çocuklara ücretsiz Montessori eğitimi veren Çocuk Akademisi, ilk ve orta öğrenim öğrencilerine ücretsiz kod yazma, robot, 3 boyutlu yazıcı ve arduino eğitimlerinin verildiği Kod Akademi, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, birçok spor ve sanat branşında gerçekleştirilen yaz kursları, Apartmanlar Okutuyor Süleymanpaşa’nın Filizleri Yetişiyor burs programı, Hamile Gıda Destek ve Hoş Geldin Bebek paketleri ile çocuklara ve gençlere yönelik geliştirdiği ve uyguladığı projeler dolayısıyla İdealkent Ödülü’nü almaya hak kazandı.

"Projelerimiz içinde çocuklarımıza yönelik olanlar en önemlileridir"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Bizim belediye olarak ana hedefimiz, üreten, kendi imkanını kendi oluşturan, teknolojinin esiri olan değil ona hükmeden, demokrasiyi ve insan haklarını içselleştirmiş, sağlıklı, düşünen ve sorgulayan bir nesil yetişmesine katkıda bulunmaktır. Bütün projelerimiz içinde çocuklarımıza yönelik olanlar en önem verdiklerimizdir. Bizler bu projeleri ödül almak için değil, 10-20 yıl sonra bu kenti yönetecek, bu kentte üretecek, bu kentin kimliğini oluşturacak bireyleri donanımlı hale getirmek için hayata geçiriyoruz. Bir kent, içinde yaşayan insanların bilgi, kültür, medeniyet düzeyine göre çağdaş, uygar bir kent olabilir. Biz geleceği inşa etmenin yolunun çocuklarımızı olabildiğince donanımlı yetiştirmekten geçtiğine inanıyoruz. Tabi ki bu çalışmalarımızın ulusal ve uluslararası düzeyde takdir görmesi ve ödüllere layık bulunması, şevkimizi ve enerjimizi diri tutmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle İdealkent Ödülü’nün mutlu ve çocuk dostu kent Süleymanpaşa’ya ve Tekirdağ’a hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ödül töreni Avrupa Konseyi binasında yapılacak

Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından "Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler" ana temasıyla 26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi ve 3. Uluslararası İdealkent Ödülleri ödül töreni, Fransa’nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi binasında gerçekleştirilecek.

İdealkent ödülleri

2016 yılından bu yana Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri, kentin gelecekte büyümesini çok boyutlu hesaplayan planlama çalışmalarını, kentsel ve mimari dokunun korunmasını, insanı merkeze alan kentsel dönüşüm uygulamalarını, kimlik ve kültür inşa çabalarını, insan ekolojisine yaraşır kentsel ekoloji ve çevre düzenlemelerini, araç merkezli değil yaya merkezli şehircilik uygulamalarını, toplu taşımayı özendiren çalışmaları, kentlerde katılımcı demokrasinin işletilmesini önemseyen ve bu yönde çaba gösteren kentsel aktörleri teşvik etmek amacıyla veriliyor.