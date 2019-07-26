Çocuk dilenciliği ile mücadelede Trabzon’dan örnek proje

Trabzon’da çocuk dilenciliği ile mücadele kapsamında yürütülen ’Misafir Çocuklar Merkezi İş Birliği Projesi’ ile şehirde çocuk dilenciliği yüzde 60 oranında azaldı. Şehrin muhtelif yerlerinden toplanan çocuk dilenciler oluşturulan özel binada uzman ekiplerce eğitime tabi tutuluyor, her türlü ihtiyaçları gideriliyor.

Çocuk dilenciler konusunda özellikle şehir merkezinde esnaf başta olmak üzere vatandaşların yoğun şikâyeti ile harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, bir çalışma başlatarak çoğunluğu Suriyeli çocukların oluşturduğu dilenciler için Çamoba Mahallesi’nde bulunan eski bir okul binasını Misafir Çocuklar Merkezi’ne dönüştürdü. Dilenci çocuklar her sabah muhtelif yerlerden toplanarak bu merkeze getirilmeye başlandı. Yemek başta olmak üzere her türlü ihtiyaçları karşılanan çocuklar burada aynı zamanda uzman ekiplerce de eğitime tabi tutuluyor.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha önce Van’da valilik yaptığı dönemde dilenciler için yaptığı uygulamanın bir benzerini Trabzon’da da hayata geçirdiğini söyledi. Bu sayede ilde büyük sorun olan çocuk dilenciliğinin büyük ölçüde önüne geçtiklerini ifade eden Zorluoğlu "Bilhassa Meydan bölgesi, Kunduracılar, Uzunsokak’ta ve Kahramanmaraş caddesindeki esnaflarımızın dilencilerle ilgili yoğun bir şikayeti vardı. Esnafın artık dilenciler sebebiyle işlerinin aksadığı tarafımızdan da tespit edildi. Bununla ilgili zabıta ekiplerimiz yıllardan beri mücadele ediyor ve biz de bu mücadeleyi kurumsallaştırmayı düşündük. Belediyemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz ve Gençlik Spor Müdürlüğümüzce ortak bir proje başlattık. Çamoba mahallesinde eski bir okulu Milli Eğitim’den aldık ve orayı onararak kullanıma uygun hale getirdik. Zabıtamız bilhassa çocuk dilencilerle ilgili olarak bir çalışma başlattı. Her gün şehir merkezi ve civardaki dilencilikle iştigal eden başta çocuklar olmak üzere toplayarak merkezimize götürüyor. Orada çocuklara yönelik çok özel bir takım programlar oluyor ve burada uzman ekiplerimiz de var. Çocuklarımız burada çok çeşitli aktivitelerle, etkinliklerle, hem eğitmeye hem de bu işlerden onları uzak tutmaya çalışıyoruz. Günlük yeme, içme ihtiyaçlarını da orada karşılıyoruz. Hakikatten çok faydalı olduğunu da gördük. Akşamda belli bir saatte onları yine kendi araçlarımızla evlerine yada belirledikleri yerlere bırakıyoruz. Sokaklarda dilendirilen çocuklar ve kadınları dilencilikten men etmek, cadde, yol ve sokaklardakiistenmeyen görüntüyü ortadan kaldırmak amacıyla uygulamaya koyduğumuz projemiz olumlu sonuçlar verdi" dedi.

"Bu çocukları sokaklardan kurtarmaya çalışıyoruz"

Çocukların aileleri ve yakınları tarafından istismar edildiğini kaydeden Zorluoğlu, “Gündüzleri aile veya yakınları tarafından istismar edilip zorla çalıştırılıyorlar.Biz de onları sokaklardan kurtarmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu çalışma daha 3 aylık. Mayıs ayının 15-16’sındabaşladı. Yaptığımız uygulamayla Trabzon genelinde dilenci sayısında yüzde 60’lık bir azalma olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. İnşallah daha etkin bir mücadeleyle bundan sonraki süreçte de kalan yüzde 40’da bu dilencilik faaliyetinden men etmek istiyoruz. Bundan vazgeçmeyeceğiz, tabi bu sürekli yapılması gereken bir şey. İnsanlarımızın bir takım duygularını istismar ediyorlar. Bunlar şebekeler tarafından organize edilen bir iş. Bundan sonra daha fazla tedbirlerle halkımızın merhamet duygularını istismar eden dilencilere ve onların organize şebekelerine imkân vermeyeceğiz. Daha önce Van’da Belediye Başkanı ve Valilik görevlerim sırasında bunun bir örneğini yapmıştık. Biraz oradan esinlenen bir çalışmaydı. Zabıta personelimiz aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz,Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, Gençlik Spor Müdürlüklerimizde hakikatten özveriyle bu işe destek verdiler. Hepsine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çocuklarını dilendiremeyince şehri terk etmek zorunda kaldılar

Öte yandan Misafir Çocuklar Merkezi’nde çocuklara uzman ekipler eşliğinde boyama, oyunlar, park etkinliği ve çizgi film seansları gibi çeşitli aktiviteler sunularak günlerini en güzel şekilde geçirmeye çalışıyorlar. Merkezde4’ü kadın 7 personel tarafından eğitim verilirken, merkeze açıldığı günden itibaren 82’si Suriyeli, 33’ü Türk olmak üzere toplam 115 dilendirilen çocuk getirildi. Bu 115 dilenci çocuğun 68’i gündüz dilendirilemeyince aileleri şehri terk etmek zorunda kaldı. Şehirdeki toplam dilenci sayısın da yüzde 60’lık bir azalma görüldüğü ifade edildi.