0553 313 94 23

Çocuk damat toprağa verildi

Ankara’nın Sincan ilçesinde kına töreninde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki damat toprağa verildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:25
Çocuk damat toprağa verildi

Ankara’nın Sincan ilçesinde kına töreninde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki damat toprağa verildi.


Sincan’da 16 yaşındaki Hüseyin Furkan Koca ve dini nikah kıydırdığı R’nin kına gecesinde ‘yan bakma’ yüzünden kavga çıktı. Kavgada Muhammet G.’nin silahından çıkan kurşunla 16 yaşındaki damat göğsünden yaralandı. Kanlar içinde kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, otopsisi yapılan Koca’nın cenazesi ailesine teslim edildi. Furkan Koca’nın cenazesi, köy camisinde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Kurtulan Mahallesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere Başbakanı May Kraliçe'ye istifasını sundu
    1. İngiltere Başbakanı May Kraliçe'ye..
    2. Namağlup altın kızlar, Bakan Kasapoğlu..
    3. İngiltere Kraliçesi, Boris Johnson'a..
    4. Papazdan cinsel istismar: İblisleri..
    5. Somali’deki Türk askeri eğitim üssü..
    6. Muhterem Kılıç: "Basın, demokrasimizin..
    7. Ordu medyasından güç birliği
    8. Bu alternatif yol D-100’ü rahatlatacak
    9. Artvin merkezli FETÖ/PDY operasyonunda..
    10. AK Parti Milletvekili Arvas’tan..
    11. Ceyhan Denetimli Serbestlik..
    12. Fuat Oktay: Dijital Türkiye'de yeni..
    13. EYOF 2019’da judoculardan 3 madalya..
    14. Tokat’ta keneye karşı beç tavuğu..
    15. Hamile kediyi pitbulla parçalatan 3..
    16. Sultangazi Belediyesi tercih danışma..
    17. 7 ilde büyük operasyon başlatıldı! 40..
    18. Mustafa Şentop: Türkiye vatandaşların..
    19. Tarım ve orman sektörü masaya yatırıldı
    20. Türkiye tarımında Ürün İhtisas Borsası..
    21. Toplumsal dayanışma mağazasından 4 bin..
    22. AK Parti milletvekilleri Açıkgöz ve..
    23. Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü..
    24. Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Zonguldak..
    25. Devrilen traktörün altında kalan adam..
    26. Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet..
    27. Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever’den..
    28. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Peyzaj..
    29. Bursa'da hortum paniği! 20 dakika sürdü
    30. Metruk binada yıkım çalışması
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?