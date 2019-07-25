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Çocuk damadın vurulma anı kameraya yansıdı

Ankara’nın Sincan ilçesinde kendi düğününde vurularak hayatını kaybeden çocuk damadın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:39
Çocuk damadın vurulma anı kameraya yansıdı

Ankara’nın Sincan ilçesinde kendi düğününde vurularak hayatını kaybeden çocuk damadın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.


Sincan’da 16 yaşındaki Hüseyin Furkan Koca, düğününde çıkan ’yan bakma’ kavgasında Muhammed G.’nin ateşlediği tabanca ile vurularak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, Muhammed G. ise olay yerinden kaçmıştı. Damadın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:39
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