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Çocuk cezaevi karıştı! 10 gardiyan ve 7 çocuk yaralandı!

Ankara Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi'nde çıkan olaylarda, 10 gardiyan ve 7 çocuğun yaralandığı bildirildi.

21 Aralık 2018 Cuma 21:54
Çocuk cezaevi karıştı! 10 gardiyan ve 7 çocuk yaralandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca akşam saatlerinde Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu çocuklar arasında tartışma çıktığı, infaz koruma memurlarının tartışmaya müdahalesi sırasında 21 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, bugün akşam saatlerinde Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan tartışmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Akşam saatlerinde tutuklu çocuklar arasında yaşanan tartışmaya, görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocukla 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır." bilgisine yer verildi.

Yaralanan çocukların tedavisinin cezaevi içerisindeki sağlık memurlarınca yapıldığı, hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmadığı belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 21:54
  1. Ankara
  2. Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi

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