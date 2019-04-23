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Seçim 2019 Sayfası

Çocuk başkandan “Mavi Balina” çağrısı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 23 Nisan’da koltuğunu Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulu 1.

23 Nisan 2019 Salı 15:23
Çocuk başkandan “Mavi Balina” çağrısı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 23 Nisan’da koltuğunu Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulu 1. sınıf öğrencisi Kahraman Yiğit Kıvanç’a bıraktı. Kıvanç’ın ilk talimatı sokak hayvanları için hastane yaptırılması olurken, "Çocukların ölümüne yol açan bilgisayar oyunları ile mücadele etmek için de bir birim kurulmalı" dedi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Belediye Başkanı Rasim Arı, başkanlık makamını kısa süreliğine de olsa Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Kahraman Yiğit Kıvanç’a bıraktı. Başkanlık makamına oturduktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan 10 yaşındaki Kıvanç, ilk olarak tüm çocukların bayramını kutladı. Kıvanç, “Çocuk gözünden baktığımda şehirde bazı eksiklikler görüyorum. Öncelikle şehrimizde bir hayvan hastanesi ve hayvanat bahçesi kurulmasını istiyorum. Bununla birlikte engelliler için üst geçitlerde mutlaka asansör olmalı. Ayrıca çocukların ölümüne yol açan bilgisayar oyunları ile mücadele etmek için de bir birim kurulmalı. Çocukların spor yapabilmeleri ve şehrimizden şampiyonların çıkması için de spor merkezleri ve parklar olmalı” dedi.


Kıvanç’ın talepleriyle ilgili konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’e çok kısa bir süre sonra İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük Hayvan Kasabası’nın kurulacağını ve burada sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonlarının modern bir ortamda yapılacağını müjdeledi. Kısa sürede ihalesi gerçekleşecek olan bu merkezin yanında şehrin çeşitli noktalarında cep spor merkezleri ve çocuklar ile gençler için yeni oyun ve dinlenme alanlarının oluşturulacağını kaydeden Arı, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bu bayramını kutluyorum. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı bugünden daha iyi yetiştirmemiz lazım. Tüm emperyalist güçlere karşı Türkiye’nin içeriden ve dışarıdan kuşatılmasını arzu edenlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu ülkenin birliğini ve beraberliği temin etmişler ve 23 Nisan’ı çocuklarımıza bayram olarak armağan etmişler. Bende bu bayramı kutluyor ve bu ülkenin birliği, beraberliği ve yarınları için şehit olan bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 15:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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