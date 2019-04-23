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Çocuk başkan oyun parkı ve top istedi

Isparta Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle koltuğunu ilkokul öğrencisi Fatma Feyza Akkoç’a devretti.

23 Nisan 2019 Salı 09:20
Çocuk başkan oyun parkı ve top istedi

Isparta Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle koltuğunu ilkokul öğrencisi Fatma Feyza Akkoç’a devretti. Çok başkanın ilk talimatı ise, okullarına 5’er adet voleybol futbol ve futbol topu alınması olurken, okul bahçesine oyun parkı yapılması oldu.


Eğirdir ilçesindeki Bağlar İlköğretim OkuluMüdürü Ceren Affak Müdür Yardımcısı Özden Alparslan ve öğrenciler Bekir Eymen Özekin ile Fatma Feyza Akkoç, Belediye Başkanı Veli Gök’ü makamında ziyaret etti.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Sakin Şehir Eğirdir’in Belediye Başkanı Veli Gök, koltuğunu Fatma Feyza Akkoç’a bıraktı.


Fatma Feyza Akkoç, başkanlık koltuğuna oturdu ve ilk talimatı, okullarına 5’er adet voleybol futbol ve futbol topu alınması olurken, okul bahçesine oyun parkı yapılmasını istedi.


Ziyaret sonrasında okul idarecileri ve öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çekilen Belediye Başkanı Gök, isteklerin yerine getirilmesi çalışmalara başladıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 09:20
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