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Çocuk başkan, makama oturdu vekili aradı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde temsili başkanlık koltuğuna oturan 4’üncü sınıf öğrencisi SümeyyeYıldız, öz çekim yaptı ardından da Milletvekili Mustafa Ataş’ı aradı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 18:03
Çocuk başkan, makama oturdu vekili aradı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde temsili başkanlık koltuğuna oturan 4’üncü sınıf öğrencisi SümeyyeYıldız, öz çekim yaptı ardından da Milletvekili Mustafa Ataş’ı aradı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız’ı öğrenciler ziyaret etti. Ziyarette Yıldız’ın koltuğuna temsili başkan olarak ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Sümeyye Yıldız oturdu. Yıldız,Çemişgezekli olan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’ı arayarak ondan ilçedeki turizmin geliştirilmesi ve tarihi yapıların onarımlarınınyapılmasıyla ilgili destek istedi.Milletvekili Mustafa Ataş ise minik öğrencinin ve beraberindeki arkadaşlarının gününü kutlayarak,Çemişgezek için ellerinden gelen bütün hizmetleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.


Yıldız ardından, makam koltuğunda özçekim yaptı.


Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ise,"Çocuklarımızın ve ilçe halkının taleplerini hızlı bir şekilde karşılamak için çaba içerisindeyiz. Çocuklarımız ve ilçe halkımız için güzel faaliyetler yapmaya odaklanmış durumdayız. Halkımızın yaşamlarını güzelleştirecek çalışmalar planlıyoruz"dedi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 18:03
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