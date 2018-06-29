Çocuğunuzu aikido sporuna yönlendirin

Aikiodu çocuklar için oldukça tavsiye edilen bir spor dalıdır.

Aikiodu sayesinde çocuğunuz kemik, kas ve eklem gelişimiyle ilgili bir sorun yaşamaz. Öğrendiği düşme ve kalkma teknikleri onu düşme durumunda yaralanmalardan korur. Dik bir duruşla durmasını sağlar. Ruh sağlığını olumlu etkiler. Daha enerjik olmasını sağlar, stresten uzak tutar ve doğru nefes almayı öğrenmesini sağlar.

Çocuğunuzu bu spor dalına başlatmanız için uygun olan yaş aralığı ise 6-12'dir.