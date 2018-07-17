Çocuğunuzda görülen stres belirtileri nelerdir?

ÇOCUĞUNUZ NEDEN STRES ALTINDA HİSSEDER?

Çocukların kendisini stres altında hissetmesi iç sebepler ve dış sebeplere bağlı. İç sebepler çocuğunuzun kendisiyle ilgili nasıl hissettiği ve ne düşündüğü şeklinde tanımlanabilir. Eğer çocuğunuz kendini yaşıtlarına göre daha geride ve farklı hissediyorsa stres altında olabilir.

Uzmanlar, çocukların stres altında hissetmesine neden olan dış sebeplerin başında aile olduğunu söylüyor. Aile içinde meydana gelen huzursuzluklar, maddi sorunlar çocuğunuzu etkiler. Eğer çocuğunuz kendini güvende hissetmiyor, sizinle etkili ve yeterli zaman geçiremiyor ya da iletişim kuramıyorsa yoğun stres altında olabilir. Boşanma, ev değiştirme, yeni bir kardeş haberi gibi durumlar da çocuğunuzu strese sokabilir.

Okul ve arkadaş ortamı da başlı başına bir stres kaynağı olabilir. Özellikle akranlarıyla rahat iletişim kuramayan ve oyunlarda dışlanan çocukların stres seviyesinin yüksek olduğu biliniyor.

STRESİ ANLAMANIN YOLLARI:

Stres karşısında çocuğunuzun verdiği tepki yaşına, gelişimine ve karakter özelliklerine göre değişiklik gösterir. Ancak bazı davranış biçimlerini aynı anda gözlemliyorsanız, çocuğunuzun stresli olduğunu anlayabilirsiniz. Bunlar;

Yemek ve uyku düzeninde değişiklikler

Aniden ortaya çıkan ve sebebi olmayan sırt, karın, baş ağrısı

Sınav, arkadaşlarla buluşma gibi etkinliklerden önce gerginlik hissetmesi

Agresif ve saldırgan olması

Ağlama ve öfke nöbetleri

Küçük yaşlarda yaptığı alışkanlıklarına geri dönme (altını ıslatma, parmak emme)

Daha önce olmayan alışkanlıklar edinme (tırnak yeme, parmak kütletme)

Sosyal ortamlardan uzak durma

ÇOCUĞUNUZUN STRESLE BAŞ ETMESİNİ SAĞLAMANIN YOLLARI:

Çocuğunuzu dinleyin ve ona kendisini nasıl hissettiğini sorun. Bazı durumlarda çocuğunuza kendinizi nasıl hissettiğinizi anlatmanız onu cesaretlendirir ve sizinle daha rahat konuşmasını sağlar.

Kendini daha rahat ifade edebilmesini sağlayın. Eğer konuşmak istemiyorsa, oyun hamuruyla oynama ya da resim çizme gibi aktivitelerden faydalanabilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz stres kaynağını başka şekilde ifade edebilir.

Çocuğunuzu koşulsuz bir şekilde sevdiğinizi ona anlatın. Derslerinde başarılı olmaması onu sevmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bunu ona hissettirin. Bu sayede ders artık onun için stres kaynağı olmaktan çıkar.

Çocuğun hayatında sık ve köklü değişimler olmamasını sağlayın. Kendini güvende hissetmeyen çocuklar yoğun stres altındadır. Bu nedenle değişim mecburi olduğunda bunu ona uygun bir dille anlatın ve hislerini sorun.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.