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Çocuğunuz düz taban ise...

Fulya Ayak Sağlığı Merkezi'nden, ayak cerrahi uzmanı Op. Dr. Selim Muğrabi, yürümeye yeni başlayan çocuklarda yaşanan ayak problemlerini anlattı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 18:42
Çocuğunuz düz taban ise...

DEVAMLI KUCAK İSTEYEN ÇOCUĞUN AYAKLARINA DİKKAT EDİN

Çocukların yürümeye başlamasıyla birlikte fark edilen düz tabanlık, ebeveynler tarafından ya hiç önemsenmemekte ya da gereğinden fazla büyütülmektedir. Oysa bebeklik döneminde yaşanan ayak sorunlarının büyük bölümü çocuk büyüdükçe kendiliğinden geçme eğilimindedir. Bunu anlamanın en iyi yolu çocuğu konusunun uzmanı bir ortopediste göstermektir.

Op. Dr. Muğrabi yürümeye başlayan çocuklarda ortaya çıkan içe basma, düz tabanlık ve parmak ucu yürüyüşü gibi sorunların anne ve babalarda endişeyeneden olduğunu oysa bu problemlerin çok büyük bir çoğunluğu iyi yapılan bir takiple çocuk büyürken kendiliğinden düzeldiğini ifade ediyor.

"Çocuklarda yürüme genellikle 12-18 aylıkken başlar," diyen Muğrabi ayak gelişimini şöyle tanımlıyor, "Çocuklarda ayak kavisini destekleyip, oluşturan adalelerin fonksiyonlarını tam olarak kazanması dört yaşına kadar kadar devam edecektir. Bu sebeple birçok çocuk bu süreçte düz taban olarak algılanır. Bu sebeple çocuklarda ayağın muayenesi dört yaş civarında yapılmalıdır" dedi.

"YUMUŞAK AYYAKKABILAR KULLANIN"

18 ay dolana kadar çocuklarda ayakkabıların mümkün olduğunca yumuşak, yer temasına müsaade eden ve çocuğun yeri algılamasına yardımcı olan ayakkabılar olması gerektiğinin altını çizen Selim Muğrabi, "Aynı şekilde dört yasına kadar kas gelişimi sürdüğü için ayağın iç tarafının destekleyen ayakkabı kullanımı önem taşır. Ayakkabının önünün geniş ve yuvarlak olması gelişmekte olan ayakta parmakların şekil bozukluğu oluşmasını engeller."  şeklinde konuştu.

4 YAŞ SONRASI ÇOCUKLARDA DAHA ÇOK OLABİLİYOR

"Dört yaşından sonra devam eden düz tabanlık konusunda uyaran Dr. Muğrabi, "İşte o zaman düztabanlığın getirdiği çeşitli problemler gündeme gelir," diyor ve ekliyor,"Erken yorulma, kucaktan inmeyen çocuk olma, koşmalı spor sonrası ağrı (dizde ve bacak iç tarafında ), zıplamada zorluk en sık rastlanan şikayetlerdir."

Bu tip şikayetle kendisine gelen çocuk hastaları için özel tabanlık kullanımını öneren Muğrabi çocuğa özel hazırlanan tabanlığın şikayetleri ortadan kaldırdığını ama tabanlık kullanımının hiçbir zaman kavisin gelişimini sağlamadığını söylüyor .

 "Bazı çocuklarda ergenlik döneminde kas güçlerinin artışı ile ayak kavisini destekleyen kasın da güçlenmesi izlenebilir ve bu tablo kendiliğinden düzelebilir. Ancak bu tablo erişkinlik hayatında kalıcı olarak devam edebilir. Tabanlık kullanımının bir gözlük etkisi olduğu ve kullanıldığı sürece tüm şikayetleri ortadan kaldıracağı unutulmamalıdır. Tabanlık kullanımı ile çocukların hem ağrı, hem yorgunluk sorununu gidermek, hem de sosyal alanda geri kalmasını engellemek sağlanabilir" dedi.

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 18:42
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