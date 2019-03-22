Çocuğunun rahatsızlığı, sürü sahibi yaptı

Sivas’ta rahatsızlığı olan çocuğuna keçi sütü arayışına giren Serkan Çakar, keçi sütü bulamayınca keçi yetiştirmeye başladı bir iki yılda sürü sahibi oldu.

Sivas’ta yaşayan Serkan Çakar, sindirim rahatsızlığı yaşayan çocuğu için keçi sütü arayışına girdi. Keçi sütünün sindirim rahatsızlığına iyi geldiğini öğrenen Çakar, uzun süre keçi sütü aramasına rağmen süt bulamadı. Bunun üzerine 5 tane keçi alarak beslemeye başladı. Rahatsızlığı olan çocuğuna keçilerden süt üretip içirmek istedi. Çocuğuna keçi sütü üretip içirmeyi başaran ve çocuğunu sağlığına kavuşturan Çakar, bir süre sonra birçok keçi daha alarak keçi sayısını arttırdı. İlk zamanlar beş keçiyle başlayan Çakar, şimdilerde ise yaklaşık 70 keçi elde etti ve sürü sahibi oldu. Gözü gibi baktığı keçilerden süt elde ederek geçimini sağlayan Çakar, hayatının değiştiğini söyledi.

5 keçiyle başladı sürü sahibi oldu

Serkan Çakar, beş keçi alarak bu işe başladığını belirterek, “Çocuğumun sindirim rahatsızlığı vardı. Ondan dolayı çocuğuma keçi sütü aradım bulamadım. Ona içirebilmek için, süt bulamayınca keçi alıp, keçi sütü içirmeye başladık. Daha sonrasında da çoğaltarak üretim yapıp halkımıza hizmet veriyoruz şuan. İlk başta beş keçiyle başladık, şuanda da yaklaşık 70 tane keçimiz var. Keçi sütü talepleri çok faza, ama seçici müşteriler. Herkes içmiyor kullanmıyor. Kimisi süt olarak kimisi yoğurt olarak, peynir ve kefir olarak kullanıyor. Genelde küçük bebeklere veriyorlar. Bazı hastaları da kullanıyormuş, kanser hastası, kemoterapi hastaları falan. Bazı katkı maddeleri katıp, tam içeriğini bilmiyorum. Hayvanların annelerinin sütü yetersiz geliyor. Biz biberonla oğlaklara içiriyoruz. “dedi.

Çocuğunun rahatsızlığı hayatını değiştirdi

Çakar, çocuğunun hastalığından dolayı bu işe başladığını ve hayatının değiştiğini söyleyerek, “Keçi sütü astım, egzama ve bronşit gibi rahatsızlıklara iyi geliyor. Kas ve iskelet yapısının gelişmesine iyi geliyor. Sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi geliyor. Ayrıca EMES hastaları da kullanıyorlar. Benim çocuğumda çok şükür çok iyi sağlık durumu mesela dişlerini yaşıtlarına göre daha erken yaşta çıkarmaya başladı. Bunlar hep keçi sütünün faydaları. Eskiden hayvanlarla alakalı hiçbir bağımız yoktu ama çocuğumun rahatsızlığı vesile oldu. Şuanda ben yalnızca hayvancıkla uğraşıyorum. Hayatımız komple değişti. Burada devamlı hayvanların içindeyiz.Burada devamlı hayvanların içerisindeyiz. Yeri geliyor evimize gitmediğimiz oluyor. Don zamanı olsun, yeni doğan oğlaklar oluyor annelerini ememeyenler oluyor. Gelip biberonla besliyoruz. Gecede geliyoruz. Bunlar bizim çocuklarımız gibi. “ şeklinde konuştu.