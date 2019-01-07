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Çocuğunu AVM'de terk eden anne bakın nerede bulundu

Bursa'da küçük çocuğunu cebine bir not bırakarak AVM'de terk eden Gamze Nur E., bir otelde yakalandı. Gözaltına alınan kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Annenin çocuğu 1 yıl önce de terk ettiği ortaya çıktı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 13:49
Çocuğunu AVM'de terk eden anne bakın nerede bulundu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Cuma günü, oğlu Hamza'yı (3) bir AVM'nin oyun parkına getiren Gamze Nur E.(31), bir süre sonra çocuğu cebine not bıraktıktan sonra terk etti. AVM görevlilerinin ihbarı üzerine gelen polisler, çocuğun cebindeki notu buldu. Notta, 'Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim' yazdığı görüldü. Notu ve çocuğu alan polisler, anneyi tespit etmek için çalışma başlattı. 

Otelde yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, anneyi tespit etti. Ekipler Gamze Nur E.'nin, Osmangazi ilçesinde bir otelde konakladığı bilgisine ulaştı. Burada gözaltına alınan Gamze Nur E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Çok zor durumda olduğu ve geçinemediği için üzülerek böyle bir şey yaptığını söyleyen Gamze Nur E., sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İçkili mekanlarda garson olarak çalıştığı öğrenilen Gamze Nur E.'nin, yaklaşık 1 yıl önce de oğlu Hamza'yı, Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiği daha sonra pişman olarak geri aldığı bildirildi. Çocuk, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, Sırameşeler Çocuk Yetiştirme Yurdu'na yerleştirildi.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 13:49
  1. Bursa
  2. çocuğunu terk eden anne

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