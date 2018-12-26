Çocuğunu almaya giden baba, eşinin sevgilisi tarafından feci şekilde darp edildi

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşayan Hakan Güler, (33) hafta sonu çocuğunu almaya gittiği eşinin babasının evinde, eşinin sevgilisi tarafından darp edildi.

2016 yılından bu yana çekişmeli olarak süren boşanma davasında velayeti geçici olarak anneye verilen çocuğunu hafta sonu gezdirmek için eşinin babasının evine giden Güler, eşinin sevgilisi F.T. tarafından çocuğunun gözleri önünde darp edildi.

İddiaya göre baba Güler, geçtiğimiz hafta sonu çocuğu yine almaya gittiğinde bir üst kata gizlenen eşinin sevgilisi F.T., küçük çocuk babanın kucağında iken arkasından saldırarak Güler'in yüzünü yumrukladı ve kafasını sert zemine vurarak merdivenlerden yuvarladı.

Savcılıktan uzaklaştırma talebinde bulundu

Olay yerinden kaçarak kurtulan mağdur baba Hakan Güler, sık sık tehditlere maruz kaldığı için 2 ay önce Pamukova savcılığından uzaklaştırma talebinde bulunduğu halde talebinin kabul edilmediğini söyledi.

Çocuğunun velayetinin dengesiz ve saldırgan bir aileye verilmesinin büyük bir hata olduğunu, bu konuda yetkilileri defalarca uyararak velayeti talep ettiğini belirten Güler, "Son olayda da eşimin, kayın pederimin ve eşimin sevgilisinin çocuğun sağlığını zerre kadar düşünmediği belli olmuştur. Bu olaydan sonra özellikle eşimin sevgilisi F.T.nin tarafıma saldırırken çocuğu umursamaması ile çok daha fazla endişelenmeye başladım. Eğer ki dikkatli olmasa idim çocuğum benimle birlikte merdivenlerden yuvarlanıp ölecekti." dedi.

Güler'in eşinin ise bu olaydan 15 gün önce eşi Hakan Güler'i bıçakla yaralamaya kalkıştığı gerekçesi ile 112 gün adli para cezası aldığı öğrenildi.