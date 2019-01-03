Çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı ileri sürülen baba tutuklandı.03 Ocak 2019 Perşembe 12:29
Oğlu M.Y'yi başına sert bir cisimle vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı baba tutuklandı.
İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren M.Y'nin ise hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
İhbar üzerine dün Gültepe Mahallesi'ndeki bir adrese giden 112 Acil Servis ekipleri başına sert bir cisimle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki M.Y'yi İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırmış, çocuk hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Soruşturma kapsamında eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Y. oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
YORUM YAZ