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Çocuğun yaşına uygun kitap seçimi

Kitap okumak çocuklar için bir ödev olarak görülmektedir. Bu nedenle çocukların büyük bir kısmı kitap okumaya karşı ilgi duymamakta ve kitap okumayı sıkıcı bir faaliyet olarak görmektedir. Ancak, popüler kitaplar yerine hangi kitaplar çocuğunuz için daha faydalıdır?

12 Temmuz 2018 Perşembe 22:04
Çocuğun yaşına uygun kitap seçimi

Kitap okuma çocuklara karşı asla bir ceza olarak gösterilmemeli aksine çocuklara ödül olarak verilmelidir. Bunun için hem ailelere hem de öğretmenlere görev düşmektedir. Çocuklar için uygun kitap seçimi önemli bir noktadır. Kitap seçerken özellikle aileler çocuklarının eğilimleri doğrultusunda seçim yapmaya özen göstermelidirler.

Çocuklara uygun kitap seçimindeki en önemli ölçüt kitabın dilidir. Kitap dili esasen çocuklarla birlikte yetişkinler için de önemli bir etkendir. Buna rağmen, kitap okuma alışkanlığının kişilerde çocukluk yıllarında aşılanması gerektiği için çocuklar için kitap seçiminde daha dikkatli davranmalıdır. Kitabın dili elbette ki sade, anlaşılır olmalıdır. Özellikle süslü, sanatlı bir dil kullanan kitaplardan kaçınılmalıdır. Çocuklar okuduklarını anlamalı daha sonra bunu bir diğer kişiye özetleme yetisinde bulunmalıdırlar. Kitabın dilinin nasıl olduğunu anlamak için öncelikle kitabın ilk sayfaları okunabilir. Bunun dışında kitabı daha önce okuyan kişilerin yorumları da önem taşımaktadır. Özellikle internet ortamından alınan kitaplar için yorumlar önemlidir.

Kitap seçiminde çocuklara yönelik kitapların eğlenceli olmasına dikkat edilmelidir. Yani bir kitap sadece yazılardan oluşmamalı aynı zamanda resimlerle desteklenmelidir. Böylelikle çocukların daha çok ilgisi çekilmiş olacaktır. Kitabın renkliliği dikkat edilmesi gereken bir detaydır. Bu detay resimlerle sağlanır. Tabii ki resimlerin de son derece sade ve anlaşılır olmasına özen gösterilmelidir. Aksi takdirde karışık resimler çocukların dikkatini dağıtmakla birlikle okuduklarını anlamalarını zorlaştıracaktır.

Kitapta dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise yazıların boyutudur. Çocuk kitapları genellikle büyük puntolarla yazılmış kitaplardan oluşmaktadır. Çocuklar küçük yazıları okumakta sıkıntı çekeceklerdir. Bunun sonucunda ise kitap okumayı reddetme olasılıkları yüksektir. Yazının büyüklüğü kitap okumanın akışı açısından oldukça önemlidir. Ayrıca yazının küçük olması ilerleyen zamanlarda beraberinde birtakım göz rahatsızlıklarını da getirecektir.

Çocuklara uygun kitap seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de kitabın konusudur. Çocuklara genellikle romantik değil de fantastik kitaplar tercih edilmelidir. Fantastik kitaplar çocukların ilgisini daha çok çekmektedir. Romantik kitapların kurgusu çocukların anlayabilecekleri düzeyin oldukça üstünde olmaktadır. Çocuklar fantastik kitaplarla daha çok kitap okuma eğilimi göstereceklerdir.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 22:04
  1. çocuk gelişimi
  2. kitap okuma

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