Çocuğun cinsel istismarından 14 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı Ordu’da çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan yargılandığı mahkemece 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs, Samsun’da polis tarafından yakalandı.

Ordu’da çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan yargılandığı mahkemece 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs, Samsun’da polis tarafından yakalandı.

Ordu’da "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan yargılandığı Ordu Ağır Ceza Mahkemesinde 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan T.Y. (40) hakkında yakalanama müzekkeresi çıkartıldı. T.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.Y., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.