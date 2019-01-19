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Çocuğun burnundan kağıt parçaları çıkarıldı

Bitlis'te burnundaki kağıt parçaları ameliyatla çıkarılan 2,5 yaşındaki kız çocuğu sağlığına kavuştu

19 Ocak 2019 Cumartesi 17:56
Çocuğun burnundan kağıt parçaları çıkarıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde kız çocuğunun burnundaki kağıt parçaları ameliyatla çıkarıldı.

Arpacık köyünde yaşayan 2,5 yaşındaki Sara Erol'un ailesi, gözde yaşarma şikayetiyle çocuklarını Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine getirdi.

Tetkiklerde burnunda bazı cisimler olduğu belirlenen çocuk, ameliyata alındı.

Ameliyatta burnundan kağıt parçaları çıkarılan minik Sara, sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Düşünür, bir gözünde sulanma tespit edilen hastayı tetkiklerin ardından ameliyata aldıklarını söyledi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini anlatan Düşünür, "Yaptığımız incelemelerde gözyaşı kanal tıkanıklığı olduğu belirlendi. Aynı zamanda burnunda kağıt parçaları tespit edildi ve aileyi bilgilendirerek hastamızı ameliyata aldık. Ameliyat sonucunda gözdeki yaşarma giderildi ve burnundaki kağıt parçaları çıkarıldı. Hastamızın genel sağlık durumu şuan çok iyi ve taburcu edilecek." dedi.

Baba Şaban Erol ise, "Ameliyat sonrası çocuğumuzun gözündeki yaşarma giderildi ve tespit edilen kağıtlar da çıkarıldı. Çocuğumuz şu an çok iyi. İlgi ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 17:56
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