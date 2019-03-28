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"Çocuğu öldürün, delil kalmasın"

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga davasının sanıkları hakim karşısına çıktı- Olayda yaralanan 12 yaşındaki M. Çadır:- "Ağabeyimi öldürdükten sonra, 'çocuğu öldürün, delil kalmasın' diyerek beni de öldürmek istediler"

28 Mart 2019 Perşembe 19:35
"Çocuğu öldürün, delil kalmasın"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın davasının görülmesine başlandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, akraba olan ve birbirlerini öldürdükleri öne sürülen Mustafa Çadır ve Murat Çadır'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda müdahil oldukları gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanıklar Yeter Çadır ve oğlu Sinan Çadır ile hayatını kaybeden Murat Çadır'ın kardeşi Mahmut Çadır, hakim karşısına çıktı.

Sanık Mahmut Çadır, Sinan ve Yeter Çadır ile kardeşi Murat Çadır'ın tarlada çalıştığını, aralarında husumet bulunan Mustafa Çadır'ın da kendi tarlasına gittiğini, bir süre sonra silah sesleri duyduğunu, olayı tam olarak görmediğini anlattı.

Sanık Yeter Çadır da tarlada çalıştıkları esnada Mustafa Çadır'ın elinde silahla havaya ateş ederek kendilerine doğru geldiğini, korkarak saklandığını ve kimin kimi vurduğunu görmediğini belirtti.

- "Beni de öldürmek istediler"

Silahlı kavgada yaralanan 12 yaşındaki müşteki M.Ç. ise, olay günü ağabeyi Mustafa Çadır ile birlikte tarlaya gittiklerini ifade etti.

Tarlada çalıştıkları esnada, Murat Çadır'ın, tabancayla havaya ateş ederek kendilerine doğru geldiğini savunan M.Ç, "Ağabeyim Murat'ı vurdu. Sinan da ağabeyime ateş etti. Karşı taraf, ağabeyimi öldürdükten sonra, 'çocuğu öldürün, sağ bırakmayın, delil kalmasın' diyerek kendi aralarında konuşarak beni de öldürmek istediler. Mahmut da bana ateş ederek yaraladı." dedi.

Sanıkların tutuklanması talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Mayıs'a erteledi.

Pınarbaşı ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde, 19 Nisan 2017'de, arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerine silahla ateş etmiş, Murat Çadır (26) ile Mustafa Çadır (25) hayatını kaybetmiş, M.Ç. (12) ise yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:35
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