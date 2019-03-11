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Çocuğu boks makinesi yerine koyup döven iki zanlı adliyeye sevk edildi

Adana’da sevgilisinin eski sevgilisini parkta yakalayıp onu boks makinesi yerine koyarak cebine de 1 lira bırakıp saatlerce darp eden ve bunu da videoya çektirdiği ileri sürülen kişi ile arkadaşı adliyeye sevk edildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:18
Çocuğu boks makinesi yerine koyup döven iki zanlı adliyeye sevk edildi

Adana’da sevgilisinin eski sevgilisini parkta yakalayıp onu boks makinesi yerine koyarak cebine de 1 lira bırakıp saatlerce darp eden ve bunu da videoya çektirdiği ileri sürülen kişi ile arkadaşı adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, olay 8 Mart günü Toros Mahallesi Hayal Park’ta meydana geldi. İddiaya göre, gece spordan çıkıp evine giden Musa Anıl Bozer’in (16) önü, Hayal Park’ta kısa süre sevgili olduğu Ş.E.’nin yeni sevgilisi K.T. (17) tarafından kesildi. K.T. Bozer’i darp etmeye başladı. Bu sırada K.T.’nin yanında bulunan arkadaşı B.G. de (16) video çektirdi. Bozer’in darp sonucu gözlüğü kırıldı ve sol gözü şişti. Yüzünde de kızarıklıklar oluşan Bozer, K.T.’den saatlerce dayak yedi. Bu sırada K.T. Bozer’e "Sana yeter mi bu kadar aldın mı dersini. Sana burada şöyle bir vururum bayıltırım öldürürüm diye korkuyorum. Ama hak ediyorsun sen. Sen benim boks makinesinde rekorumu biliyor musun. Ben boks makinesinde 962, şimdi seni boks makinesi yapıyorum. Bakayım rekorumuz kaç olacak. Boks makinesi para ile çalışıyor" diyerek çocuğun cebine 1 lira koyup yumruk atıyor. Bozer yere düşünce burada da dövmeye devam ediyor. Daha sonra da K.T. ve arkadaşı olay yerinden ayrılırken, Bozer de kaçıp eve geldi. Anne Elvan Arslan çocuğunu bu halde görünce hemen polise giderek şikayetçi oldu. Bozer çocuk şube müdürlüğünde alınan ifadesinde Hayal Park’ta daha önceki kız arkadaşının yeni sevgilisinin kendisini parkta darp ettiğini, cebinden de 80 lira parasını aldığını söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti. Olayın ardından harekete geçen polis zanlı K.T. ile B.G.’yi yakaladı. Zanlılar yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Zanlı K.T. burada alınan ifadesinde çocuğu dövdüğünü kabul edip parasını almadığını söyleyerek, "Benim sevgilimi rahatsız ettiği için dövdüm" dediği öne sürüldü.


Diğer zanlının ise sadece görüntü çektiğini kimseyi darp etmediğini ve parasını zorla almadığını söylediği iddia edildi. Zanlılar ifadelerinin ardından "Nitelikli yağma, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:18
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