Çocuğu bıçaklayıp parasını ve telefonunu gasbettiler
- Gaziantep'te, çalıştığı iş yerinden aldığı 300 TL harçlıkla eve giderken bıçaklanıp parası ve cep telefonu gasbedilen 16 yaşındaki çocuğun faili 3 şüpheli yakalandı04 Aralık 2018 Salı 16:35
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 16 yaşındaki çocuğu bıçakladıktan sonra parasını gasbeden 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Beydelli Mahallesi'nde 3 şüpheli, iş yerinden haftalık harçlığını alıp evine doğru giden M.M'ye (16) bıçakla saldırdı.
Şüpheliler, çocuğun cep telefonunu ve 300 lirasını gasbettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan çocuk ise çevredekiler tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Ç.S, H.M.D. ve K.K. olduğunu tespit etti.
Adreslerinde gözaltına alınan şüphelilerle birlikte, olayda kullandıkları bıçak ve gasbettikleri paranın bir kısmı ele geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından emniyette götürülen 3 şüphelinin, işlemlerin ardından adliyeye çıkarılmaları bekleniyor.
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