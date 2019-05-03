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"Çocuğa cinsel istismarı" öven kadının serbest bırakılmasıyla ilgili savcılığın itirazı kabul edilmedi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulması sonrası sosyal medya hesabından, "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir." paylaşımında bulunduğu tespit edilen ve İzmir'de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kadın hakkında savcılığın bir üst mahkemeye yaptığı itiraz kabul edilmedi

03 Mayıs 2019 Cuma 18:58
"Çocuğa cinsel istismarı" öven kadının serbest bırakılmasıyla ilgili savcılığın itirazı kabul edilmedi

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan ve Karşıyaka Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkemece serbest bırakılan M.I.T'nin tutuklanmasını talep etti. Savcılığın talebi, bir üst mahkemece reddedildi.

İstanbul Küçükçekmece'de, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulması üzerine başlatılan soruşturmada, olayın faili olarak gözaltına alınan Pakistan uyruklu şüpheli M.V. tutuklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Olay sonrasında sosyal medya hesabından "4 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Bakamıyorsan doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen durumlar belki de bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet var. Yılanın başı küçükken ezilmelidir.

O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa..." paylaşımını yapan kadının İzmir'de yaşadığı tespit edilmiş, şüpheli dün gözaltına alınmıştı.

"Halkı kin ve nefrete teşvik, suç ve suçluyu övme" suçlamasıyla Karşıyaka Adliyesi'ne gönderilen kadın, mahkemece salıverilmişti.

AA

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 18:58
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