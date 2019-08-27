Çocuğa cinsel istismar davasında 29 yıl hapis kararı Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismar davasında Pakistanlı sanık 29 yıl hapis cezası aldı.

Küçükçekmece'deki 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Pakistan uyruklu Mohammad Vasıf hakkında ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Vasıf'ı 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Mohammad Vasıf'a iyi hal indirimi de uygulanmadı.

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