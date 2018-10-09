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Cocu Fenerbahçe’yi bırakmıyor Cocu’dan sonuna kadar mücadeleye devamkararı

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe yeni sezona beklenen performansta giremedi. Teknik Direktör Philip Cocu’nun istifası istense de Cocu istifa etmemekte direniyor. Phillip Cocu, Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takımın içinde bulunduğu durumu 'hayal kırıklığı' olarak niteleyen Cocu, mücadeleye devam edeceğini söyledi.

09 Ekim 2018 Salı 16:23
Cocu Fenerbahçe’yi bırakmıyor Cocu’dan sonuna kadar mücadeleye devamkararı

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe yeni sezona beklenen performansta giremedi. Teknik Direktör Philip Cocu’nun istifası istense de Cocu istifa etmemekte direniyor. Phillip Cocu, Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takımın içinde bulunduğu durumu 'hayal kırıklığı' olarak niteleyen Cocu, mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Ülkesi basınına konuşan teknik direktör Phillip Cocu, "Fenerbahçe Türkiye'de kültür değişimi girişimine giren ilk futbol takımı. Kulübün başkanının uzun vadeli vizyonu var. Bir günde değişecek şeyler değil bunlar." İfadesini kullandı. Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'indeki bulunduğu yere ve bunun için oluşan baskıya dikkat çeken Cocu, "Her açıdan şu anda başka bir dünyada yaşıyorum. Takım için her şeyimi verdim. Başkan Koç ve Comolli ile birlikte takıma farklı bir yapı getirmek için çalışıyorum. Bu geçiş dönemine rağmen birbirimizden en iyisini talep edebiliriz. İnanç şu anda belirleyici rol oynuyor." ifadesini kullandı.

”Zorlu bir yolculuk olacak”

Cocu, yeni bir proje ile görevlendirildiğini belirterek, "Zorlu bir yolculuk olduğunu biliyordum. En kolay yolu seçmedim. Bunu oyuncu olarak da yapmadım hiç. Sırtım dik mücadeleye devam edeceğim, fazlasını da yapamam zaten. Türkiye'yi Hollanda ile hiçbir şekilde karşılaştıramazsınız. Fenerbahçe'de ne olursa olsun, burada kazandığım tecrübe benim için bir zenginliktir." değerlendirmesinde bulundu. Takımın içinde bulunduğu durumun hayal kırıklığı olduğunun altını çizen Cocu, "Yapılan eleştirileri anlıyorum. Böyle dönemlerde taraftarların eleştirileri olabiliyor" dedi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:23
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