Cocu Fenerbahçe’den ne kadar tazminat alacak? Phillip Coco’nun tazminatı ne kadar?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2018-2019 sezonunda istediği başarıyı elde edemeyen Teknik Direktör Cocu ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe yönetimi Phillip Cocu'nun sözleşmesini feth ettiğinden Cocu’nun Fenerbahçe’den ne kadar tazminat alacağı merek konusu oldu. Cocu ne kadar tazminat parası alacak? Cocu'nun yerine kim gelecek?

Fenerbahçe eski teknik direktörü Cocu'nun yerine kimin geleceği merak konusu olurken, Fenerbahçe ile yolları ayrılan Hollandalı teknik adam Cocu'nun ne kadar tazminat alacağı merak ediliyor. PSV Eindhoven'da vergilerin düşürülmesiyle birlikte 450 bin euro kazanan Cocu, Fenerbahçe'den yıllık 1.9 milyon euro alıyordu. Hollandalı teknik adam buna göre PSV Eindhoven'da 5 yılda kazandığı parayı Fenerbahçe'den 4 ayda almış olacak. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Cocu'nun 7.5 milyon euro tazminatı olduğu yönündeki haberleri yalanlamıştı. Ali Koç, "Tazminatı, 12 aylık maaşıdır. PSV'den aldığı maaşın 3 misli bile değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Phillip Cocu’nun yerine Fenerbahçe’de yeni teknik direktörü kim olacak?