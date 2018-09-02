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Cocu Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Şoke eden iddia

Hollanda'nın ünlü spor yorumcularından Johan Derksen, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla sarsılan Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Cocu’nun takımdan ayrılmak istediğini ileri sürdü.

02 Eylül 2018 Pazar 15:02
Cocu Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Şoke eden iddia

Deneyimli çalıştırıcının takımdaki en iyi futbolcuların ayrılmasından dolayı hayal kırıklığı içerisinde olduğunu savunan Derksen “Yönetim tarafından Cocu’ya verilen sözler tutulmadı. Kayserispor maçını kaybederlerse pazartesi uçağa binmeyi ciddi ciddi düşünebilir” iddiasında bulunmuştu. Bu iddiaların ardından gözler Cocu'ya çevrildi.

"KAYNAĞIM BUGÜNE KADAR HEP HAKLI ÇIKTI"

Hollanda’nın önde gelen futbol yorumcularından olduğu belirtilen Johan Derksen, öne sürdüğü bilgileri güvenilir bir kaynaktan aldığını da savundu. Benzer ifadeleri dört gün önce de kullanan ve bu sözleri Türkiye’ye yansıdıktan sonra Fenerbahçe’nin bununla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladığı Hollandalı yorumcu Fenerbahçe’nin açıklama yapmasının kendisi için bir şeyi değiştirmeyeceğini de belirterek “Kaynağım bugüne kadar hiç yüzümü kara çıkarmadı, hep haklı çıktı” diye konuştu.

(Milliyet)

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 15:02
  1. Kayseri
  2. Fenerbahçe
  3. Philip Cocu
  4. flaş cocu iddiası
  5. cocu ayrılıyor mu?
  6. Johan Derksen
  7. Süper Lig

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