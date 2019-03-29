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Coca-Cola’nın tarihi prototip şişesi 150 bin dolara açık artırmaya çıkıyor

Coca-Cola’nın 1915 yılından kalma tarihi, özgün tasarımlı şişesi, 150 bin dolardan satışa çıkacak

29 Mart 2019 Cuma 09:18
Coca-Cola’nın tarihi prototip şişesi 150 bin dolara açık artırmaya çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola’nın 1915 yılından kalma tarihi, özgün tasarımlı şişesi, önümüzdeki ay Morphy Antika Açık Artırmasında 150 bin dolardan satışa çıkarılacak.

Coca Cola açıklamasına göre, dünyada tek olduğu bilinen Coca-Cola tarihi şişesinin 150 bin dolardan satılabileceği tahmin ediliyor. Coca-Cola “kontur” şişesi, neredeyse bir yüzyıldan fazla bir süredir değişmeyen gerçek bir tasarım klasiği olarak 20. yüzyılın en ikonik nesnelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kontur şişesi 1917 yılında Amerika'da tanıtıldı ve gelecek yüzyıl boyunca dünya çapında yaklaşık 300 milyar adet satıldı.

1950 yılında Time Dergisinin kapağında çıktığında bu zamana kadar kapakta yer alan ilk ticari ürün olarak da kayıtlara geçen tasarım, daha sonra Andy Warhol ve Salvador Dali tarafından sanat eserlerinde ölümsüzleştirildi. Klasik tasarım, Coca-Cola’nın kimliğini oluşturan bir ikon olarak tarihe geçti.

Coca-Cola içeceği 1892 yılında piyasaya sunulduğundan bu yana, pazar taklit ürünlerle dolup taşmıştı ve Coke öne çıkmakta zorlanıyordu. Şirket, diğerleri ile aynı görünen yeni bir tasarıma ihtiyaç duyuyordu. 1915 yılında ABD'deki cam üreticilerine ulaşan şirket, yeni bir Coca-Cola şişesi oluşturmak için bir yarışma önerdi. Yarışmayı Hindistan Terre Haute'deki Root Glass Company'de tasarımcı ve mucit olan Earl R. Dean kazandı. Dean, “Bir kişinin karanlıktayken bile Coca-Cola şişesini tanıyabileceği bir şişeye ihtiyacımız var” diye düşünmüştü. Coca-Cola Şişeleme Şirketi'nin kurucu ortağı Benjamin Thomas tarafından sunulan tasarımdaki kakao kabuğunun kavisli şekli ve olukları, tasarım beklentisini mükemmel şekilde karşıladı. Coca-Cola yöneticileri Ağustos 1915'te Atlanta'da bir araya geldiğinde, Dean'in şişesini açık ara kazanan olarak seçtiler.


-İlk örnek 245 bin dolara alıcı bulmuştu


İlk prototip şişesinin sadece iki örneğinin var olduğu biliniyor. Bunlardan ilki Coca-Cola’nın kalıcı arşiv koleksiyonunun bir parçası, ikincisi ise 2011 yılında Julien’in açık artırmalarında 245 bin dolara satıldı. Şişenin tabanında ünlü tasarımın patentlenmesinden sadece bir gün öncesine ait olan 15 Kasım 1915 tarihi yer alıyor.

Dünyanın en tanınan markalarından biri olan Coca-Cola, 120 yılı aşkın bir süredir geçmişi ve hatıraları ile en koleksiyonu yapılabilir ürünlerden biri olarak dikkati çekiyor. Morphy Açık Artırmasında sunulan şişe, bir açık arttırmada sunulan en önemli Coca-Cola hatıralarından biri olacak.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 09:18
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