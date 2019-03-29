Coca-Cola’nın tarihi prototip şişesi 150 bin dolara açık artırmaya çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola’nın 1915 yılından kalma tarihi, özgün tasarımlı şişesi, önümüzdeki ay Morphy Antika Açık Artırmasında 150 bin dolardan satışa çıkarılacak.

Coca Cola açıklamasına göre, dünyada tek olduğu bilinen Coca-Cola tarihi şişesinin 150 bin dolardan satılabileceği tahmin ediliyor. Coca-Cola “kontur” şişesi, neredeyse bir yüzyıldan fazla bir süredir değişmeyen gerçek bir tasarım klasiği olarak 20. yüzyılın en ikonik nesnelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kontur şişesi 1917 yılında Amerika'da tanıtıldı ve gelecek yüzyıl boyunca dünya çapında yaklaşık 300 milyar adet satıldı.

1950 yılında Time Dergisinin kapağında çıktığında bu zamana kadar kapakta yer alan ilk ticari ürün olarak da kayıtlara geçen tasarım, daha sonra Andy Warhol ve Salvador Dali tarafından sanat eserlerinde ölümsüzleştirildi. Klasik tasarım, Coca-Cola’nın kimliğini oluşturan bir ikon olarak tarihe geçti.





-İlk örnek 245 bin dolara alıcı bulmuştu



