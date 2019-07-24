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Coca-Cola’nın kârı 2’nci çeyrekte beklentinin üzerinde

Coca-Cola Wall Street’in 61 sentlik beklentilerinin üzerine çıktı ve aylık kazanımlarını hisse başına 63 sent olarak açıkladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:04
Coca-Cola’nın kârı 2’nci çeyrekte beklentinin üzerinde

Coca-Cola Wall Street’in 61 sentlik beklentilerinin üzerine çıktı ve aylık kazanımlarını hisse başına 63 sent olarak açıkladı.


Coca-Cola dün analizlerin beklentilerini aşan ve adaş soda markasının satışlarından kaynaklanan üç aylık kazançve gelirlerini açıkladı. Şirket hisseleri erken işlemlerde yüzde arttı. 228 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olan içecek devinin hissesi 2019’da yüzde 13 arttı.


CEO James Quincey yaptığı açıklamada," Tam bir içicek şirketine dönüşme stratejimiz bize büyüyen ve enerjik bir endüstride kazanmaya devam etmemizi sağladı" dedi.


Refinitiv’in analistlerinin anketine dayanarak Wall Street’in beklediği şeye kıyasla, şirketin ikinci mali çeyrekte raporu şöyle:


Hisse başına tespit edilen kazanç: 63 sent oldu. Beklenti 61 sentti. şirketin sağladığı gelir ise 10.99 milyar dolar olarak gerçekleşti. Beklenti 9.99 milyar dolar yönündeydi. İçecek devi, bir yıl önce, 2.61 milyar dolar net gelir, hisse başına 61 sent, 2.32 milyar dolar veya hisse başına 54 sent bildirmişti.


Quincey, analistlere, şirketin şu anki gelirinin yaklaşık yüzde 25’inin, artık yeni veya yenilenmiş içeceklerden geldiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:04
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