Coca-Cola'dan Altın Renkli Kapak kampanyası 2,5 litrelik pet şişelerin altın renkli kapaklarının altında "2L Kazandınız" yazısını bulan tüketiciler, kampanya kapsamında 2 litrelik pet şişe ürününü hediye olarak alacak

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola, milyonlarca litre Coca-Cola ürününü Altın Renkli Kapak kampanyasıyla tüketicilere hediye olarak sunuyor Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola, Altın Renkli Kapak kampanyası ile hediye ürünler sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında milyonlarca adet bedelsiz 2 litrelik Coca-Cola ürünü tüketicilere hediye ediliyor. Coca-Cola, Fanta ve Sprite 2,5 litrelik pet şişelerin altın renkli kapaklarının altında "2L Kazandınız" yazısını bulan tüketiciler, kapakları kampanyaya katılan satış noktasına götürerek, kampanya kapsamında olan Coca-Cola Orjinal Tat, Coca-Cola Şekersiz, Fanta Portakal ve Sprite ürünlerinden birinin 2 litrelik pet şişe ürününü hediye olarak alabilecek. Altın Renkli Kapak kampanyası 30 Nisan'a kadar devam edecek.

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