0553 313 94 23

Coca-Cola'dan Altın Renkli Kapak kampanyası

2,5 litrelik pet şişelerin altın renkli kapaklarının altında "2L Kazandınız" yazısını bulan tüketiciler, kampanya kapsamında 2 litrelik pet şişe ürününü hediye olarak alacak

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:58
Coca-Cola'dan Altın Renkli Kapak kampanyası

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola, milyonlarca litre Coca-Cola ürününü Altın Renkli Kapak kampanyasıyla tüketicilere hediye olarak sunuyor

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola, Altın Renkli Kapak kampanyası ile hediye ürünler sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında milyonlarca adet bedelsiz 2 litrelik Coca-Cola ürünü tüketicilere hediye ediliyor.

Coca-Cola, Fanta ve Sprite 2,5 litrelik pet şişelerin altın renkli kapaklarının altında "2L Kazandınız" yazısını bulan tüketiciler, kapakları kampanyaya katılan satış noktasına götürerek, kampanya kapsamında olan Coca-Cola Orjinal Tat, Coca-Cola Şekersiz, Fanta Portakal ve Sprite ürünlerinden birinin 2 litrelik pet şişe ürününü hediye olarak alabilecek.

Altın Renkli Kapak kampanyası 30 Nisan'a kadar devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:58
  1. Altın Renkli Kapak kampanyası
  2. Coca-Cola

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fiat Panda City Cross Türkiye'de
    1. Fiat Panda City Cross Türkiye'de
    2. Coca-Cola'dan Altın Renkli Kapak..
    3. Türk porselenini 128 yıldır dünyaya..
    4. Çağatay Akman, Nissara AVM’de..
    5. İlkbahar-yaz sezonunun koleksiyonları..
    6. AFAD ve olay yeri inceleme, vidanjörde..
    7. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlere destek
    8. Altın fiyatları
    9. Wirecard ve Beşiktaş JK’den yeni mobil..
    10. (Özel) Bu köyün kadınları bir örnek..
    11. FETÖ'nün kripto yapılanmasında 48..
    12. Bakan Varank: "Uygunsuz çıkan ürünler..
    13. Fransa'da ırkçı tepkiler nedeniyle..
    14. Muğlaspor Tolgay Kerimoğlu ile..
    15. "Filistin devletinin bağımsızlığını..
    16. Dansözlere para takan kocasını..
    17. Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık’a..
    18. Meteorolojiden 5 il için kar uyarısı
    19. Kaymakam Işıktaş’a en iyi idareci ödülü
    20. Muhsin Yazıcıoğlu Kütüphanesi açıldı
    21. Erzurum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı..
    22. Görme engelli gazinin hayatını "Bobby"..
    23. “Gayri meşru medeniyet”
    24. Köpek yavrularına polis şefkati
    25. Zabıta Müdürlüğünden kasap denetimi
    26. Özkan’dan pazar yeri ve kooperatif..
    27. Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter..
    28. İki müdürlük arasında iş protokolü..
    29. Türkiye Cimnastik Şampiyonası..
    30. "Üniversiteler toplumların gelişimi..
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor