0553 313 94 23

Coca-Cola İçecek ve EBRD'den ortak KOBİ Destek Programı

Türkiye’de yaklaşık 300 bayisi bulunan CCI ile EBRD bayilerde etik ve uyum sürecinin kurulmasını sağlayacak bir KOBİ Destek Programı başlattı- EBRD, KOBİ ölçeğindeki Coca-Cola bayilerinde etik ve uyum sürecinin oluşturulması için bilgi ve danışmanlık desteği sağlayacak

02 Mart 2019 Cumartesi 13:09
Coca-Cola İçecek ve EBRD'den ortak KOBİ Destek Programı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de yaklaşık 300 bayisi bulunan Coca-Cola İçecek (CCI) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bayilerde etik ve uyum sürecinin kurulmasını sağlayacak bir KOBİ Destek Programı başlattı.

CCI'dan yapılan açıklamaya göre, CCI ve EBRD, kurumsal yönetimin önemli bir kriteri olan etik ve uyum süreçlerinin Coca-Cola bayilerinde güçlendirilmesi için ortak destek programı başlattı.

Program kapsamında EBRD KOBİ ölçeğindeki Coca-Cola bayilerinde etik ve uyum sürecinin oluşturulması için bilgi ve danışmanlık desteği sağlayacak. Programa katılan bayilerin, şirketlerinde uyum süreçlerini tasarlamaları ve risk yönetimi mekanizmalarını geliştirilmeleri bekleniyor. Bu sayede faaliyet gösterdikleri alanda sürdürülebilir kurumsal bir yapıya kavuşmaları ve daha rekabetçi bir hale gelip iş hacimlerini de artırmaları hedefleniyor.

Programa ilişkin anlaşma CCI Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır ve EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burak Başarır, “Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz tüm ülkelerde şeffaflık, uyum, hesap verebilirlik ve etik değerleri iş yapışımızın merkezinde tutuyoruz. Birleşmiş Milletler Küresel İlişkiler Sözleşmesi’nin imzacısı olarak, değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımızın etik ve uyum süreçlerini geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda EBRD iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu program bayilerimizin sürdürülebilir kurumsal bir yapı oluşturması için kritik önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Arvid Tuerkner ise “CCI Türkiye’de ve yurt dışında lider konumda olan bir kurumsal firma olarak sektör genelinde değişim yaratma gücüne sahip. Dolayısıyla bayilerine etik ve uyum süreçleri konusunda destek vermek konusunda güçlerimizi birleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu desteğin bayilerin CCI değer zincirinde kalmaları, iş hacimlerini attırmaları ve rekabet edebilirliklerini artırmalarına yardımcı olacağına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 13:09
  1. Coca-Cola İçecek
  2. EBRD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Asya'da karşılıklı ateş açıldı! 7 ölü
    1. Güney Asya'da karşılıklı ateş açıldı!..
    2. Binali Yıldırım, Pendik'te
    3. Bakan Berat Albayrak konuşuyor
    4. İstanbul'daki terör örgütü DHKP/C..
    5. Kahramanmaraş'ta yarım asırlık 5 katlı..
    6. "Bu coğrafyada barışı egemen..
    7. "Fırat'ın doğusu için hazırlıklar tamam"
    8. Kim Jong-un'a şok! Bir grup kendisini..
    9. Köyden şehire akü ve siren taktığı..
    10. Kocaeli’de huzur uygulaması
    11. Seçer: "Kadınlardan, çocuklardan ve..
    12. Bakan Dönmez: "Geçtiğimiz yıl ölümlü..
    13. Trabzonspor, Kasımpaşa maçının..
    14. Pakistan-Hindistan sınırında..
    15. GTB’de genişletilmiş meclis toplantısı
    16. TTK’ya alınacak 100 kişi kura ile..
    17. Binali Yıldırım, Pendik'de yoğun..
    18. TTK İşçi Alımı Kura Çekimi Töreni'nde..
    19. Peugeot'dan müşterilerine uygun kredi..
    20. İdil Kültür Merkezi'nde bulunan gizli..
    21. Ankara Büyükşehir Belediyesinden..
    22. Kültür merkezinde enselenen..
    23. Bakan Zümrüt, toplam sosyal yardım..
    24. Alanyaspor Sergen Yalçın kararını..
    25. Bakan Çavuşoğlu: Ticaretimizin önünü..
    26. Çamurlu akan içme suyu şebekesi..
    27. Bakan Akar, askeri birliklerde..
    28. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı..
    29. "Türk ve Kürt kardeşliğinin önünde hiç..
    30. Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...