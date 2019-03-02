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Coca-Cola İçecek ve EBRD’den ortak Değer Zinciri Destek Programı

Türkiye’de yaklaşık 300 bayisi bulunan Coca-Cola İçecek ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bayilerde etik ve uyum sürecinin kurulmasını sağlayacak bir KOBİ Destek Programı başlattılar.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:20
Coca-Cola İçecek ve EBRD’den ortak Değer Zinciri Destek Programı

Türkiye’de yaklaşık 300 bayisi bulunan Coca-Cola İçecek ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bayilerde etik ve uyum sürecinin kurulmasını sağlayacak bir KOBİ Destek Programı başlattılar.


Coca-Cola İçecek (CCI) ve EBRD, kurumsal yönetimin önemli bir kriteri olan etik ve uyum süreçlerinin Coca-Cola bayilerinde güçlendirilmesi için ortak destek programı başlattılar.


Program kapsamında EBRD KOBİ ölçeğindeki Coca-Cola bayilerinde etik ve uyum sürecinin oluşturulması için bilgi ve danışmanlık desteği sağlayacak. Programa katılan bayilerin, şirketlerinde uyum süreçlerini tasarlamaları ve risk yönetimi mekanizmalarını geliştirilmeleri bekleniyor. Bu sayede faaliyet gösterdikleri alanda sürdürülebilir kurumsal bir yapıya kavuşmaları ve daha rekabetçi bir hale gelip iş hacimlerini de artırmaları hedefleniyor.


Programa ilişkin anlaşma CCI CEO’su Burak Başarır ve EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner tarafından imzalandı. İmza töreninde konuşan Burak Başarır, “Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz tüm ülkelerde; şeffaflık, uyum, hesap verebilirlik ve etik değerleri iş yapışımızın merkezinde tutuyoruz. Birleşmiş Milletler Küresel İlişkiler Sözleşmesi’nin imzacısı olarak, değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımızın etik ve uyum süreçlerini geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda EBRD işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu program bayilerimizin sürdürülebilir kurumsal bir yapı oluşturması için kritik önem taşıyor” dedi.


Arvid Tuerkner ise “CCI Türkiye’de ve yurt dışında lider konumda olan bir kurumsal firma olarak sektör genelinde değişim yaratma gücüne sahip. Dolayısıyla bayilerine etik ve uyum süreçleri konusunda destek vermek konusunda güçlerimizi birleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu desteğin bayilerin CCI değer zincirinde kalmaları, iş hacimlerini attırmaları ve rekabet edebilirliklerini attırmalarına yardımcı olacağına inanıyorum” diye belirtti.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:20
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