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Coca-Cola İçecek, Hazar Damla Su Fabrikası'nda sıfır atıkla üretime başladı

Hazar Fabrikası ile Türkiye'de "sıfır atık" statüsünde üretim yapan fabrika sayısını dörde çıkaran Coca-Cola İçecek, tüm fabrikalarında bu dönüşümü tamamlamayı hedefliyor

25 Mart 2019 Pazartesi 14:32
Coca-Cola İçecek, Hazar Damla Su Fabrikası'nda sıfır atıkla üretime başladı

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola İçecek (CCI) "Sıfır Atık" seferberliği kapsamında Elazığ'da yer alan Hazar Damla Su Fabrikası’ndaki dönüşümü tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8.500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek, Elazığ’da yer alan Hazar Damla Su Fabrikası'nda "sıfır atık" ile üretime başladı.

"Daha az tüketerek daha çok üretmek" odaklı sürdürülebilirlik anlayışı ile tüm fabrikalarında sıfır atıkla üretimi hedefleyen CCI, Hazar Fabrikası ile birlikte dört fabrikasında sıfır atık dönüşümünü tamamladı.

- Daha az atıkla, daha kaliteli üretim

Son 8 yılda pet ambalajlarında yürüttüğü hafifletme çalışmaları ile 15 bin ton daha az plastik kullanan CCI, piyasaya sürdüğü ambalajların yüzde 54’ünü geri dönüşüme kazandırıyor.

Şirket ayrıca Coca-Cola fabrikaları arasında enerji ve su tasarrufu açısından en iyi performansı gösteren şişeleyiciler arasında yer alıyor.

Geçen yıl Elazığ, Çorlu ve Ankara fabrikalarında sıfır atık statüsünde üretime başlayan ve bu yıl Elazığ’da yer alan su fabrikasını da sıfır atık ile üretime geçiren CCI, bu uygulamayı Türkiye’deki 10 fabrikasında hızla yaygınlaştırmayı hedefliyor.

- "Çevresel ayak izimizi azaltıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım, CCI'ın faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde hızlı tüketim sektörünün en iyi şirketi olma vizyonu ile ilerlerken sorumlu kurumsal vatandaşlık ilkelerinden taviz vermediğini belirtti.

Yıldırım, "Sürdürülebilirlik stratejimizi yürütürken paydaşlarımızın önceliklerine odaklanıyor, tüm operasyonlarımızı çevre üzerindeki etkimiz konusunda bilinçli bir şekilde yürütüyoruz. Daha az atık üretme, toplam karbon ayak izimizi azaltma, enerji verimliliğimizi artırma ve su yönetimine ilişkin çalışmalarımız ile çevresel performans hedeflerimize doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 100 Endeksi'nde yer alan tek Türk şirketi olarak yaptığımız çalışmalarla işimizin devamlılığını sağlarken, içinde yaşadığımız çevre ve toplumun iyileştirilmesine de katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:32
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