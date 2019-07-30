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Coca-Cola İçecek geçen yıl 152 proje hayata geçirdi

Coca-Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım:- "Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda suyun geri kazandırılması ve karbondioksit salınımının önlenmesine yönelik yürüttüğümüz projelerle 2018'de kaydettiğimiz başarı bizim için büyük bir gurur kaynağı"- "Türkiye operasyonumuz, bugün tüm dünyadaki Coca-Cola sistemi içerisinde en az su ve enerji kullanan operasyonlardan biri"

30 Temmuz 2019 Salı 11:53
Coca-Cola İçecek geçen yıl 152 proje hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola İçecek, çevresel ayak izinin en aza indirilmesi, doğal kaynakların verimli kullanımı ve daha sürdürülebilir bir dünya hedefiyle geçen yıl 152 yeni projeyi hayata geçirdi.

Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan'da faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek tarafından 11. Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı.

Rapora göre, geçen yıl Türkiye'de sıfır atıkla üretim yapan fabrika sayısını artıran şirket, 6 ülkede operasyonel iyileştirmeler, akıllı teknoloji kullanımı ve sürdürülebilir ambalajlama projeleri ile 18 milyon ağacın bir yılda çektiği miktarda karbondioksitin atmosfere karışmasını önledi.

Türkiye, Ürdün, Kazakistan, Azerbaycan, Pakistan ve Kırgızistan'da yapılan iyileştirme projeleriyle toplam 11 milyar litre su doğaya geri kazandırılırken, yaklaşık 500 milyon kilovatsaat üzerinde elektrik tasarrufu elde edildi.

Tüm faaliyetlerinde daha az tüketerek daha çok üretmeye odaklanan Coca-Cola İçecek, çevresel ayak izinin en aza indirilmesi, doğal kaynakların verimli kullanımı ve daha sürdürülebilir bir dünya hedefiyle 2018'de 152 yeni projeyi devreye aldı.

Türkiye ve Pakistan'da desteğe ihtiyaç duyan kadın, çocuk ve aileler ile engelli bireyler, mülteci çocuklar ve yaşlılara yönelik 23 şehirde bine yakın Coca-Cola İçecek gönüllüsü 140 binin üzerinde insana ulaştı.


- "Coca-Cola sisteminde en az su ve enerji kullanan operasyonlardan biri Türkiye"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım, çok uluslu bir içecek şirketi olarak en önemli amaçlarının, ürünlerin ham madde tedarikinden tüketicilere ulaşana kadar süren yolculuğunda, paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmak olduğunu belirtti.

Çevresel etkiyi en aza indirerek daha az atık üretme, toplam karbon ayak izini azaltma, enerji verimliliğini artırma ve su yönetimi çalışmalarının sürdürülebilirlik stratejilerinin temelini oluşturduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda suyun geri kazandırılması ve karbondioksit salınımının önlenmesine yönelik yürüttüğümüz projelerle 2018'de kaydettiğimiz başarı bizim için büyük bir gurur kaynağı. Türkiye operasyonumuz, bugün tüm dünyadaki Coca-Cola sistemi içerisinde en az su ve enerji kullanan operasyonlardan biri. Türkiye'de plastik, cam, metal ve alüminyum ambalaj atıkları için geri dönüşüm oranımız 2018'de yüzde 56'ya ulaştı. Tasarımdan geri dönüşüme kadar bütün süreçleri kapsayan sürdürülebilir ambalajlama çalışmalarımız çevresel ayak izimizi azaltmak adına en çok önem verdiğimiz konu. Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak daha iyi bir gelecek yaratmak ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlara daha çok fayda sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz."



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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:53
  1. Coca-Cola İçecek
  2. Servet Yıldırım
  3. sürdürülebilirlik raporu

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