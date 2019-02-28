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Coca-Cola İçecek 2018’de kaliteli büyümeyi sürdürdü

Coca-Cola İçecek 2018’de kaliteli büyümeyi sürdürdü.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:02
Coca-Cola İçecek 2018’de kaliteli büyümeyi sürdürdü

Coca-Cola İçecek 2018’de kaliteli büyümeyi sürdürdü. CEO Burak Başarır, "2018 yılında da net satış gelirlerini satış hacminin ve FAVÖK’ü net satış gelirlerinin üzerinde artırmaya devam ederek kaliteli büyümemizi sürdürmekten memnunuz" dedi.


Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8 bin 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCI), 2018 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. CCI’ın satış hacmi yüzde 6,3 artışla 1,3 milyar ünite kasa olurken, net satış geliri yüzde 26,6 artarak 10,6 milyar TL, FAVÖK ise yüzde 35,7 artışla 1,9 milyar TL oldu. Ayrıca, CCI’ın Yönetim Kurulu 2018 yılına ilişkin hissedarlarına 300 milyon TL kar dağıtım teklifini de açıkladı.


2018 yılı finansal sonuçları ile ilgili açıklama yapan CCI CEO’su Burak Başarır, net satış gelirlerini satış hacminin ve FAVÖK’ü net satış gelirlerinin üzerinde artırmaya devam ederek kaliteli büyümeyi sürdürdüklerinin altını çizdi. Başarılı ürün ve paket stratejileri sayesinde küçük paketlerin satış portföylerindeki payını artırdıklarını ifade eden Başarır, tüm önemli pazarlarda büyümeye devam ettiklerini açıkladı.


CCI en büyük operasyonu olan Türkiye’de gazlı içecek kategorisindeki güçlü ivmeyle birlikte 2012 yılından bu yana en yüksek yıllık hacim artışını kaydetti. İkinci büyük pazar Pakistan’da ise Nisan ayında faaliyete geçen Faysalabad fabrikası ve saha uygulamalarındaki sürekli iyileşmenin sağladığı katkı ile satış hacmi yüzde 7,3 arttı. Orta Asya operasyonları güçlü büyümesine devam ederken, başarılı saha uygulamaları ve etkin pazarlama kampanyaları neticesinde hemen hemen tüm pazarlarda çift haneli hacim artışı elde edildi.



"2019’da zorlukları fırsata çevireceğiz"


2018 yılında elde ettikleri güçlü sonuçların ardından 2019’u değerlendiren Başarır, "Disiplinli finansal yönetimle kaliteli büyümeye odaklanmaya devam edeceğiz. Planlarımızı uygularken zorlukları fırsata çevirerek sürdürülebilir kaliteli büyüme kaydedeceğimize ve paydaşlarımız için değer yaratacağımıza inanıyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:02
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