0553 313 94 23

Coca-Cola, Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi

Coca-Cola, tüm dünyada iş yeri ve paydaş ekosisteminde uyguladığı eşitlikçi yaklaşımı ve bu alanda yürüttüğü projelerle 2019 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer aldı

25 Ocak 2019 Cuma 11:04
Coca-Cola, Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola, hizmet verdiği ülkelerde yürüttüğü çalışmalarıyla, dünyanın en kapsamlı cinsiyet eşitliği araştırması olan 2019 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi.

Coca-Cola'nın açıklamasına göre, şirket, tüm dünyada iş yeri ve paydaş ekosisteminde uyguladığı eşitlikçi yaklaşımı ve bu alanda yürüttüğü projelerle 2019 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer aldı. Endeks, şirket içi istatistikleri, istihdam politikaları ve iş yaşamında cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ilişkin çalışmaları değerlendirip en eşitlikçi şirketleri seçiyor.

Toplamda 500'den fazla markası ve 4 bin 100'den fazla ürünü ile 200'ün üzerinde ülke ve bölgede hizmet veren Coca-Cola, Global Kadın İnisiyatifi ile liderlik pozisyonlarındaki kadın sayısının artırılması ve iş dünyasında gerçek bir çeşitlilik yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Coca-Cola Türkiye çalışanlarının yüzde 58'i, yöneticilerinin ise yüzde 55'i kadınlardan oluşuyor. Küresel hedefler doğrultusunda Coca-Cola Türkiye de cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yürütüyor.

Coca-Cola şirketi, faaliyetlerinin merkezinde yer alan sürdürülebilirlik projeleri ile de kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi ve yönetime katılımına katkı sağlamayı hedefliyor. 2020 yılına kadar tüm dünyada 5 milyon kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda hayata geçirilen 5by20 Programı ile bugüne kadar 75 ülkede 2,4 milyonun üzerinde kadına ulaşılmış durumda. 5by20 kapsamında sunulan eğitimler, finansal destek ve mentorluk programlarıyla kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi amaçlanıyor.


- Kız Kardeşim projesi, Türkiye'de 9 binden fazla kadına ulaştı


Öte yandan, Türkiye'de 5by20 hedefi kapsamında kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını güçlendirmek amacıyla 2015'ten beri yürütülen Kız Kardeşim sosyal sorumluluk projesi ile bu güne kadar 30 ilde 9 bini aşkın kadına ulaşıldı.

Kız Kardeşim projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla girişimci olmak ve ekonomik hayata katılmak isteyen kadınlara girişimcilik, finans, bilişim ve iletişim alanlarında destek sağlanıyor. Proje, kadınların ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak, toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesini hedefliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:04
  1. Coca-Cola

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
    1. Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
    2. ABD'de silahlı bir grubun üyeleri..
    3. Milli boksörün gözü Avrupa..
    4. TV+ ile milyonlarca film tutkunu, 400..
    5. İranlı gazetecinin ABD'de gözaltına..
    6. İran 12 bin askerle tatbikata başladı
    7. BDDK'dan yönetmelik değişikliği
    8. Engellilerin eğitiminde yeni dönem
    9. "Sadece oyuncu değil, teknik direktör..
    10. İran ordusundan geniş çaplı tatbikat
    11. Suriyeli çocukların eğitimine ‘kilit..
    12. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    13. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana..
    14. "Allah'tan ümit kesilmez. Devlet bütün..
    15. Yeni Malatyaspor, İstanbul'da 3 puana..
    16. "CHP'de genel başkanlık krizi çıkacak"
    17. Celta Vigo'da ayın futbolcusu Okay..
    18. Kanser tedavisinde zerdeçallı ilaç..
    19. PKK operasyonunda yakalandı!..
    20. 5816’yı eleştiren yandı istismarcı..
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”