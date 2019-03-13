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Çobanoğlu’ndan engelli sporculara moral ziyareti

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Bedensel Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonasına katılacak sporculara destek olmak ve antrenmanları için gerekli olan ihtiyaçları temin etmek amacıyla Şeyhbayram Engelli Spor Merkezini ziyaret etti.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:23
Çobanoğlu’ndan engelli sporculara moral ziyareti

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Bedensel Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonasına katılacak sporculara destek olmak ve antrenmanları için gerekli olan ihtiyaçları temin etmek amacıyla Şeyhbayram Engelli Spor Merkezini ziyaret etti.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü ve Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu üyelerinin de katıldığı ziyarette 22-24 Mart’ta Antalya’da düzenlenecek olan Şampiyonaya katılacak sporculara başarılar diledi. Burada konuşan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, “Antalya’da düzenlenecek olan yarışmaya 15 sporcu arkadaşımızı göndereceğiz. Bu yarışmalara katılım sağlamak arkadaşların kendilerine olan öz güvenlerini sağlamlaştırmaları ve hayata katılımlarını arttırmaları amacıyla önemli bir çalışma olmaktadır” dedi. Yarışma kategorilerinde yer alan disk, gülle atma, cirit atma gibi alanlardaki antrenmanları izlemeye geldiğini söyleyen Çobanoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin yapmış olduğu çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Onlar çalışmalara katılmaktan vazgeçmesin. Belediyemize ait olan Engelli Spor Merkezlerine vatandaşlarımızı bekliyoruz, biz onların hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı. Yarışma ile ilgili duygularını ifade eden sporcular, geçen sene yapılan yarışmada cirit atma kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğunu ifade ederek, bu senede aynı başarıyı yakalamayı hedeflediğini belirtti.


Sporcular, bedensel engelli vatandaşları kendileri için yapılan spor merkezine davet ederek spor yapmaları, kendilerine olan öz güvenlerini kaybetmemeleri ve toplum için kendilerinin de katkı sağlayabileceklerini vurguladı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:23
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