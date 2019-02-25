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Çobanoğlu, ‘Gelenekten Geleceğe’ projesi için destek istedi

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:32
Çobanoğlu, ‘Gelenekten Geleceğe’ projesi için destek istedi

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret ederek ‘Gelenekten Geleceğe’ projesi için destek istedi.


Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin 2019 yılı lokomotif projesi olan “Gelenekten Geleceğe” projesinin hem tanıtımını yapmak hem de destek almak amacıyla yapılan ziyaretler kapsamında Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ve çalışanları İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti.


Her yıl bir ana tema belirlediklerini ve bu tema etrafında 50’ye yakın etkinlik düzenlediklerini söyleyen Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, “Gelenekten Geleceğe projesini yapmamızın amacı teknolojik gelişmeler, iletişimin hızlanması gibi nedenlerle kültürel anlamda yozlaşmalar yaşıyoruz. Özellikle küresel gücü elinde bulunduran ülkeler dünyaya kendi kültürlerini enjekte etmektedirler. Bunun sonucunda birbirine benzeyen insanlar ortaya çıkmaktadır. Burada kaybetmememiz gereken kendi öz kültürümüz var ve buna sahip çıkmalı,gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Yapmamız gereken çocuklarımıza ve gençlerimize geleneklerimizi aktarmak, yaşatmak, çocuklarımızın geleneği gündemine almasını sağlamak amacımızdır” ifadelerini kullandı. Gelenekten geleceğe projesi kapsamında yapılacak etkinliklerden bahseden Çobanoğlu, “Yapacağımız etkinliklerle toplumumuzun her kesimine ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, “Kent Konseyinin Gelenekten Geleceğe Projesi toplumumuzun geçmiş tarihini, kültürünü, sanat alanını, günlük yaşamını, sosyal hayatını bugünkü nesle aktarmayı, bugünkü neslin ise içselleştirmesini sağlamak amacını güdüyor. Bu proje çocuklarımıza ve gençlerimize köklerimizi hem anlatacak hem yaşatacak hem de benimsetecek ve en önemlisi sevdirecektir” diye konuştu.


Kent Konseyinin yapacağı etkinliklerde İnönü Üniversitesi olarak gerekli desteği vereceklerini belirten Kızılay, projenin toplum için büyük önem taşıdığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:32
  1. kültür
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