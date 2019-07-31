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Çobanlık yaparak üniversiteye hazırlandı, 536,84 puan aldı

Kahramanmaraş’ın Bertiz bölgesindeki Yenipınar Mahallesi’nde yazları keçi çobanlığı yapan Elbistan İMKB Fen Lisesi öğrencisi 19 yaşındaki Musa Almaz, YKS’de Türkiye 556.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:23
Çobanlık yaparak üniversiteye hazırlandı, 536,84 puan aldı

Kahramanmaraş’ın Bertiz bölgesindeki Yenipınar Mahallesi’nde yazları keçi çobanlığı yapan Elbistan İMKB Fen Lisesi öğrencisi 19 yaşındaki Musa Almaz, YKS’de Türkiye 556.sı olarak başarıya imza attı.


Azmi ve çalışkanlığı ile yaşıtlarına örnek olan Almaz, tercih ettiği Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden birinde hayalini kurduğu mühendislik bölümüne başlayacağı günü bekliyor.


Musa Almaz, il merkezine 50 kilometre uzakta yer alan Yenipınar Mahallesi’nde 5 çocuklu ailenin 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. Almaz, ilk ve ortaokulu mahallesinde bitirdi. Almaz, yaz tatillerinde ve okuldan arta kalan zamanlarında ailesinin tek geçim kaynağı olan keçi sürüsünü otlatarak aile ekonomisine katkıda bulunmayı en büyük görev saydı. Girdiği lise sınavında Elbistan İMKB Fen Lisesi’ni son sıralardan kazanan Almaz, 4 yıl boyunca yatılı olarak Elbistan’da eğitim gördü. Bu süre zarfında yazları memleketinde çobanlık yapan Musa, üniversitede okuyan 2 ablası ve 1 ağabeyinin izinden gitmeye kararlı bir şekilde sınava hazırlandı. Sınav sonuçlarını merakla bekleyen Musa, sonuç belgesini gördüğünde ise azminin ve kararlılığının karşılığını alarak ailesine ve öğretmenlerine haklı bir gurur yaşattı. Musa, sayısal alanından girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) matematik ve biyoloji sorularının tamamını doğru cevapladı. Fizik ve kimyadan da 1’er soruyu yanlış yapan Musa, aldığı 536,84 puanla, Türkiye 556.sı olmayı başardı.


Bu büyük başarı ile ailesinin ve öğretmenlerinin göğsünü kabartan Musa, tercih sıralamasında Türkiye’nin en prestijli devlet ve özel üniversitelerin elektrik-elektronik ve uçak mühendisliği bölümlerine tam burslu olarak yer verdi.


Tercih sonuçlarının açıklanacağı günü bekleyen Musa Almaz, sınavdan sonra gittiği memleketinde çocukluğundan beri otlattığı keçilerle birlikte yaptığı açıklamada, “Yürümeye başladığımdan beri çobanlık yapıyorum diyebilirim. İnsanlar sevdiği işi yapmalı ya da sevdiği işi yapmalı” dedi.


Başarısının altındaki noktayı ‘düzenli olmak’ şeklinde yorumlayan Almaz, “İlk ve ortaokulu köyümde okudum. Sonra Elbistan İMKB Fen Lisesi’ni kazandım. Hedefim mühendislikti. Baştan beri makine ve elektrik mühendisliğine ilgi duyuyordum. Düzenli olmayı, çok çalışmanın önünde tuttum. Elbistan İMKB Fen Lisesi’ndeki öğretmen kadrosu çok iyiydi. Tüm öğretmenlerime, bana bu başarı yolundaki destekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


3 çocuğunu üniversitede okutan, 1 çocuğu da lisede eğitim gören ve Musa’yı da hayalini kurduğu üniversiteye yollayacağı anı bekleyen baba Şaban Almaz ise, gururlu ve mutlu olduğunu belirtti.


Musa’nın, yazları oğlakları otlattığını kışları da okuluna gittiğini vurgulayan baba Almaz, “Oğlumun başarısıyla gurur duyuyorum. Mutluyum. Musa, yazları oğlak otlatarak kışları da derslerine çalışarak bu başarıyı kazandı. Bir söz var ki; ‘1 yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek, 10 yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, 100 yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir.’ Biz de Türkiyemiz için, milletimiz için, geleceğimiz için hayırlı insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Musa Almaz’ın rehber öğretmeni Sıddık Gümüş de, öğrencisinin planlı, programlı ve düzenli bir sistemle sınavlara hazırlandığını belirtti. Almaz’ı tebrik eden Gümüş, “Musa, Elbistan İMKB Fen Lisesi’ni son sıralarda kazanan bir öğrencimizdi. 4 yıl boyunca yatılı olarak eğitim gördü. Bu süre zarfında hep düzenli, tertipli ve planlı şekilde çalıştı. Kendinden emin bir şekilde sınava girdi ve Türkiye 556.sı oldu. Kendisini kutluyorum. İnşallah hep arzu ettiği bölümde okuyacak. Ülkemize, insanlarımıza faydalı güzel işlere imza atacak. Allah, her aileye böyle bir evlat nasip etsin” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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