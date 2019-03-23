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Çobanlık yapan yaşlı adamın cesedi kayalıklar arasında bulundu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çobanlık yapan yaşlı adamın cesedi kayalıklar arasında bulundu.

23 Mart 2019 Cumartesi 22:43
Çobanlık yapan yaşlı adamın cesedi kayalıklar arasında bulundu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çobanlık yapan yaşlı adamın cesedi kayalıklar arasında bulundu.


İslahiye içesinde tek başına yaşayan ve çobanlık yapan Bekir Taşkın’ın cesedi ilçedeki Fevzipaşa Mahallesinde yapımı devam 3 Etap TOKİ konutları inşaat alanındaki kayaların döküldüğü alanda bulundu. Taşkın’ın cenazesi, inşaatta çalışan işçilerin göl kenarında fotoğraf çekilmek için indikleri kayalar arasında bulundu. Gelen koku üzerine kayalıklar arasındaki cesedi gören işçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, inşaatın bulunduğu yerden yaklaşık 60 metre aşağıya inerken kayalıklar nedeniyle zor anlar yaşadı. Günler öncesinde öldüğü belirlenen cesette inceleme yapan ekipleri, şahsa ait olduğu tahmin edilen kimlik buldu. İlk belirlemelere göre şahsın üzerine düşen kayaların altında kaldığı tahmin ediliyor.


İncelemenin ardından ceset ekipler tarafından güçlükle kayalıklardan çıkartılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 22:43
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