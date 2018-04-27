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Çobanlarla çiftçilerin çatışmasını önlemeye çalışıyorlar

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijerya'daki çoban ve çiftçiler arasında devam eden çatışmaları önlemek amacıyla konferans gerçekleştirdi.

27 Nisan 2018 Cuma 09:31
Çobanlarla çiftçilerin çatışmasını önlemeye çalışıyorlar

Başkent Abuja'daki ECOWAS parlamento binasında düzenlenen konferansa, Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo, Birleşmiş Milletler'in (BM) temsilcileri, ECOWAS yetkilileri, valiler, dini liderleri ve basın mensupları katıldı.

Konferansın açılışında, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin adına konuşan Yardımcısı Osınbajo, bölgede devam eden katliamlara kalıcı çözüm bulmak için ECOWAS'in da yardımları gerektiğini belirtti.

Osınbajo, bugüne kadar ECOWAS ülkelerin birbirlerine yardımcı olduklarını altını çizerek, "Bu topluluk, 1979'da yapılan anlaşmalarla bölgedeki insanları, mallarını ve sermayelerini koruyabildi. Bugün de insanların canını ve mallarını da koruyabilir." dedi.

EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

BM'in Afrika Özel Temsilcisi Dr Mohamed Ibn Chambas da Nijerya'daki çatışmanın bölgenin güvenliği ve ekonomisini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Chambas, ECOWAS'in çobanlar ile çiftçilerin arasındaki çatışmaların temel nedenlerini ele alarak, diğer bölgelerde bu tür çatışmaları olmaması için iyi bir çözüm bulmaları gerektiğini ifade etti.

BİNLERCE KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

Ocak ayından bu yana çobanlar ile çiftçilerin arasında devam eden çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 09:31
  1. Nijerya
  2. çobanlık
  3. Çiftçi

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