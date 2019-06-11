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Çobanların mera kavgası kanlı bitti

Adana’da merada havyan otlatma meselesinden dolayı çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

11 Haziran 2019 Salı 08:52
Çobanların mera kavgası kanlı bitti

Adana’da merada havyan otlatma meselesinden dolayı çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.


Olay, Adana’nın Tufanbeyli ilçesi Ayvat Mahallesi Kınık mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, meraya başka bir mezradan gelen çoban Kemal Çelik (46) ile çoban Cafer A. (48) arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı. Cafer A., Kemal Çelik’e "Burası sizin mezranın merası değil sen burada hayvan otlatamazsın" diye seslendi. Ancak buna rağmen Çelik, hayvan otlatmaya devam edince tartışma kavgaya dönüştü. Cafer A. bunun üzerine av tüfeğini çekip Çelik’e ateş açıp yaraladıktan sonra kaçtı.


Bir süre sonra Çelik’i yaralı halde gören başka çobanlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kısa sürede zanlıyı yakalandı. Çelik’in cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Çelik’in cenazesi otopsi sonrası yakınları tarafından alınarak memleketinde toprağa verildi. Bu arada gözaltındaki Cafer A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 08:52
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