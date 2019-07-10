0553 313 94 23

Çoban: “Srebrenitsa’yı unutmayacağız”

Sırplar tarafından Boşnaklara yönelik 11 Temmuz 1995 tarihinde gerçekleştirilen Srebrenitsa katliamını kınayan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, “Srebrenitsa’da büyük bir katliam yaşandı ve insanlık katledildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:01
Çoban: “Srebrenitsa’yı unutmayacağız”

Sırplar tarafından Boşnaklara yönelik 11 Temmuz 1995 tarihinde gerçekleştirilen Srebrenitsa katliamını kınayan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, “Srebrenitsa’da büyük bir katliam yaşandı ve insanlık katledildi. Aradan nice yıllar geçse de asla unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.


11 Temmuz 1995 tarihinde Sırplar tarafından Boşnaklara yönelik gerçekleştirilen katliamın yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, katliamı bir kez daha kınadı. “Bulduğu her fırsatta insan hakları ve demokrasiden söz eden Avrupa’nın göbeğinde ve bütün insanlığın gözü önünde Srebrenitsa’da, tarihte eşi az görülecek bir vahşetle binlerce Boşnak katledildi. Savunmasız insanların birbirine karışmış cesetleri, aradan geçen bunca zamana rağmen bugün bile toprak altından çıkarılıp defnedilmektedir” diyen Çoban, Sırplar tarafından yapılan soykırımın asla unutulmayacağını söyledi.



"Büyük katliam yaşandı, insanlık katledildi"


Srebrenitsa olayının, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yapılan en büyük insan katliamı ve etnik soykırım olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Çoban, “Srebrenitsa’da şerefi, onuru, namusu, saygınlığıyla insanlığın katledildiğini kaydetti. Ötekine hayat hakkı tanımayan Batı bağnazlığının insanlık ve medeniyet değerlerinden nasipsiz olduğunun bir kez daha anlaşıldığının altını çizen Çoban şöyle devam etti:


" Srebrenitsa’daki soykırım, insan hakları adına dünyanın hukuk ve medeniyet kurumu olması gereken BM’nin hem meşruiyetini tartışılır kılmış hem insanlığa ağır bir utanç yaşatmıştır. Kuruluş amaç ve ilkelerini çiğneyen BM’nin dayanak ve varlık gerekçeleri fiilen çökmüş, inandırıcılığı kalmamıştır. O günden bu yana barış ve adalet taleplerini karşılamaya dönük hemen hiçbir ciddi çaba içinde olmamıştır. Bilge devlet adamı Aliya İzzetbegoviç, “Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır” diyor. Eğitim-Bir-Sen olarak, biz de başta Srebrenitsa olmak üzere, hiçbir katliamı unutmayacağız, unutturmayacağız. Kimden gelirse gelsin zulme karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana insanlığın adalet arayışını her ortamda destekledik, desteklemeye, bu yönde bir bilincin ve eylemin oluşmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
    1. İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
    2. Vali Karaloğlu: "Güreşte..
    3. GMİS yönetim kurulu Bakan Selçuk’u..
    4. Başkan Demirtaş: “Uyum içinde..
    5. Bulgaristan, ABD’den 8 F-16 alacak
    6. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    7. Medipol Başakşehir, Azubuike’yi..
    8. (Özel) Telefon dolandırıcılarının..
    9. Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle..
    10. Başpehlivan Gürbüz'den, Vali..
    11. Af Yasası meclise geliyor: 80 bin kişi..
    12. Albayrak; "Zonguldak’ta 240 bin dekar..
    13. MHP’den İyi Parti’ye çağrı:..
    14. Adana’da sahte alkol zehirlenmesi: 1..
    15. 225 kiloluk hastaya Anka’da obezite..
    16. Fındık işçiliğinde reform
    17. ÇMKM Başkanı Kara’ya Başkan Bulut’dan..
    18. Bursa’nın ‘sağlık üssü’nde hizmet..
    19. Yasir Subaşı yeniden Fenerbahçe'de
    20. Taziyeye gidenleri taşıyan otomobil..
    21. Çoban: “Srebrenitsa’yı unutmayacağız”
    22. Su kanalına otomobil düştü
    23. Tosya’da infaz koruma memurlarına veda..
    24. HRÜ’de 15 Temmuz’u anma günü
    25. Genç Araştırmacı Yazar Şeymanur..
    26. Seyir halindeki araç alev içinde kaldı
    27. Meksikalı mülteci çocukların ABD..
    28. CHP'den "S-400" açıklaması
    29. Yasir Subaşı kimdir nereli ve kaç..
    30. Helikopter pist yoluna hayvan gübresi..
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"