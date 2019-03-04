0553 313 94 23

"Çoban olmak gurur verici"

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde açılan "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu"na katılan kursiyerler, 104 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:23
"Çoban olmak gurur verici"

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde açılan "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu"na katılan kursiyerler, 104 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezince Dodurga İlkokulunda verilen eğitime katılan biri kadın 8 kişi, çobanlık mesleğinin en ince ayrıntılarını öğrendi.

Katılımcılar, alacakları sertifikayla hem meslek sahibi olacak hem de hayvancılığa devam etmeleri durumunda belli bir süre sigorta masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Bozüyük Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli kurs eğitmeni Veteriner Özgür Tutar, kursta çobanlık mesleğini detaylı olarak anlattıklarını söyledi.

Çobanlığın, dünya tarihinin en önemli mesleklerinden biri olduğunu belirten Tutar, şöyle konuştu:

"Dışarıdan bakıldığında çobanlık, hayvanın arkasından koşturan kişi olarak gözüküyor. Hiç böyle değil bu durum. Çobanlar, hayvanın dilinden birebir anlayan, nerede ne yapacağını tahmin edebilen, onun gibi düşünebilen insanlardır. Bu yüzden çok çok önemli bir meslek. Biz burada çobanlık tarihi ile başlıyoruz kursa, hayvanların evcilleştirilmesiyle devam ediyoruz, küçükbaşların davranışları, nerelerde yaşayacağı kısmına giriyoruz. Daha sonra uygun barınak şartlarını anlatıyoruz. Koyunların beslenmesi, bakımı, sağlığı için gerekli şartları işliyoruz. Kuzu bakımını, büyümesini detaylı olarak anlatıyoruz."

Tutar, kursiyerlerin sertifika alarak bir anlamda kollarına altın bilezik taktığını ifade etti.

- "Çoban olmak gurur verici"

Cihangazi köyünden gelen 18 yaşındaki Beytullah Şan, hayvancılıkla uğraşmak istediği için kursa başvurduğunu söyledi.

Hayvanları çok sevdiğini ve koyun yetiştiricisi olmayı hedeflediğini anlatan Şan, "Çoban olmak gurur verici bir şey. Herkes yapamaz, bu işi severek yapmak gerekiyor. Burada hayvan ırkları, hastalıkları, nasıl beslenir, nasıl ilgilenilir, iğne nasıl yapılır gibi konuları öğrendik." dedi.

Düzağaç köyünden Şaban Tek ise çobanlığın bu işin içinde olmayanlarca çok kolay bir iş olarak görülebildiğini belirtti.

Tek, "İçine girince zor ama çok zevkli olduğunu görüyorsun. Ayrıcalıklı, kendi işin, güzel bir meslek. Yapılması gerekeni bilerek yapacaksın. Herkes yapamaz, içinden gelecek. Çıkıp dağda, ormanda temiz havada sürünün başında, güzel bir meslek." diye konuştu.

Şaban Tek'in eşi Sülbiye Tek de kursta, hayvancılıkla ilgili bildiklerinden farklı konular öğrendiklerini aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, eğitime katılanların kurs boyunca zaruri giderlerinin karşılandığını, sigorta primlerinin yatırıldığını dile getirdi.

Yoldaş, "İlimizde Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi kapsamında yürütülen eğitimin amacı, yetiştirici ve üreticilerimizin aile işletmeciliği ve büyük sürüler kurmalarını önceleyen ve aynı zamanda yetiştirici koşullarında iyi bir sürü yönetimi bilgisine sahip olmaktır. Tarım ve hayvancılık alanlarında vatandaşımızın her türlü sorunu, kurumsal önceliğimizdir. Her daim üretenin yanındayız. Eğitimin hayırlı ve uğurlu olmasını, üreticilerimize bereketli olmasını dilerim." şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:23
  1. Bilecik
  2. Bozüyük
  3. çoban
  4. Sertifika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mesut Üner: “Mevcut Belediye Çatalca’yı yönetemedi ama biz kalkındıracağız”
    1. Mesut Üner: “Mevcut Belediye..
    2. Pendik’te binanın çatı katı alev alev..
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. Fikret Yeni vizyon projelerini açıkladı
    5. Karbonmonoksit gazından zehirlenen..
    6. Piyasalarda gün ortası
    7. İstanbul'da hareketli anlar! 300 bin..
    8. Kesin aday listesi - ELAZIĞ
    9. Mersin’de ’Türk Dünyası Tiyatro..
    10. Çorum'da kesin aday listesi açıklandı
    11. Yaşlı adamın parası yola saçıldı,..
    12. Van’da yarın okullar tatil mi?
    13. Gece kartalları, Malkara sokaklarında..
    14. Amasya'da kesin aday listesi açıklandı
    15. MHP’li Başkan adayı Bıyık başkan gibi..
    16. Başkan Ayaz, “Başikele’de algı..
    17. Tekirdağ’da otomobil tarlaya girdi: 2..
    18. Trabzon İran’daki ’Nevruz Bayramı’nı..
    19. Su altı hokeyinde Federasyon Kupası..
    20. ATO Başkanı Baran:Türkiye dünyanın..
    21. Beyoğlu’nda 300 bin dolarlık gasp
    22. CHP'li belediyede büyük skandal! Kaset..
    23. Osmaneli’nde SKM açılışı
    24. Sarıgöl’de işaret dili öğrenen sağlık..
    25. Gugulumdakiler sahneye sığmıyor
    26. 2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamları..
    27. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    28. Kars’ta ‘gece bekçileri’ göreve başladı
    29. Tanzim satış noktalarında pirinç..
    30. Vali Dağlı; “Zararlı maddelere..
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın