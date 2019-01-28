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CNR İMOB, mobilya sektörünü İstanbul'da ağırladı

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç: - "Sektör olarak 2019 sonu hedefi olan 4 milyar doların önemli bir kısmını CNR İMOB'da gerçekleştirdik"

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:52
CNR İMOB, mobilya sektörünü İstanbul'da ağırladı

İSTANBUL (AA) - 15. CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, sektörü bir araya getirdi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu'ndan (MOSFED) yapılan açıklamaya göre, mobilya sanayisini tek çatı altında buluşturmak amacıyla bu yıl 15. kez düzenlenen fuarı, son gününde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ziyaret etti.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, fuara ilişkin değerlendirmesinde, CNR İMOB'u "Türk mobilya sektörünün dünyaya açılan vitrini" olarak olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Güleç, "Bugün sektör, 3 milyar 134 milyon dolar ihracat yaparak yeni bir rekora imza attı ve 179 ülkeye mobilya satarak ülke çeşitliliğinde en yaygın sektör oldu. Bundan gurur duyuyoruz. Bu güçle 2019 sonu hedefimiz olan 4 milyar dolara daha rahat ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Sektör olarak 2019 sonu hedefi olan 4 milyar doların önemli bir kısmını CNR İMOB'da gerçekleştirdiklerini aktaran Güleç, MOSFED olarak KDV indiriminin artık kalıcı olması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Güleç, "Bununla ilgili tüm detayları sayın bakan yardımcım ile paylaştık. Bu hamle olduğu takdirde 2023 yılında sektörel bazda en çok ihracat yapan ilk 5 ülkeden biri olacağımızı, 40 bin üreticimizin en az yarısı olan 20 bin üreticimizin faal ihracatçı olacağını biliyoruz. Bu sebeple devletimizin alacağı kalıcı KDV indirim kararının son derece önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:52
  1. CNR İMOB İSTANBUL MOBİLYA FUARI
  2. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati
  3. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç

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