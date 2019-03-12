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CNR Avrasya Boat Show'u 73 bin 376 kişi ziyaret etti

CNR Avrasya Boat Show’da her bütçeye uygun teknelerin yanı sıra botlar, jet skiler, yelkenliler ve çeşitli deniz malzemeleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

12 Mart 2019 Salı 13:27
CNR Avrasya Boat Show'u 73 bin 376 kişi ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - CNR Avrasya Boat Show'u 2 bin 275 yabancı olmak üzere toplam 73 bin 376 kişi ziyaret etti.

CNR Holding açıklamasına göre, denizseverlerin tüm arayışlarına yanıt veren CNR Avrasya Boat Show, yoğun ilgi ile karşılandı. CNR Holding kuruluşu Pozitif Fuarcılık organizasyonunda Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliğinde gerçekleştirilen CNR Avrasya Boat Show’da her bütçeye uygun teknelerin yanı sıra botlar, jet skiler, yelkenliler ve çeşitli deniz malzemeleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuarı, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İspanya, İtalya, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Almanya, Tunus, Bulgaristan, Yunanistan, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Polonya’nın da aralarında bulunduğu 87 ülkeden 2 bin 275 yabancı olmak üzere 73 bin 376 kişi ziyaret etti.

Fuarda birbirinden renkli etkinliklere de ev sahipliği yapıldı. CNR Avrasya Boat Show, denize gönül verenleri Deniz Söyleşilerinde buluşturdu. Cemiyet dünyasının önemli simalarından Ayşegül Dinçkök, CNR Avrasya Boat Show kapsamında düzenlenen “Kadın Sualtı Fotoğrafçıları ile Denizlerin Gizemleri” konulu panelde sualtı fotoğrafına merakı olan sanatseverler ve deniz tutkunları ile buluştu.

2016’da yılın sporcusu olan ve 2018’de Amerika’dan Türkiye’ye Dünya Şampiyonluğu getiren Cumhur Gökova, denize gönül verenlerle CNR Avrasya Boat Show’da buluştu.

Türkiye’nin önemli belgeselcilerinden Savaş Karakaş da deniz keşiflerini CNR Avrasya Boat Show’da paylaştı. Gelibolu’nun Hayaletleri, Son Savaşçı: Midilli, Son Süngerci, Mantalarla Dans gibi Türkiye’nin deniz kültürünün yansıtıldığı Savaş Karakaş belgeselleri fuardaki sinema alanında ilgiyle takip edildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:27
  1. CNR Avrasya Boat Show

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