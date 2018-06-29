CNN'den müthiş iddia! Donald Trump teklif edecek

Kremlin, Putin ile Trump'ın 16 Temmuz'da Helsinki'de bir araya gelerek Suriye ve Ukrayna da dahil olmak üzere uluslararası konuları ele alacağını bildirdi.

CNN'in konuyla ilgili bilgi üst düzey askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde "Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'nin güneybatısında ABD'nin olabildiğince en kısa zamanda ülkeden çekilmesini sağlayacak bir kapalı bölge oluşturulması yönünde anlaşmaya varmak istiyor" ifadeleri kullanıldı.

Habere göre, böylece Suriye ordusunun militanları püskürtmek için operasyon gerçekleştirdiği bölgede kontrolü ele alıp çatışmaların durdurulması ve İran'ın bölgede bulunmasının önlenmesi planlanıyor.

Kaynaklar, İran'ın Suriye'den çıkartılması Trump'ın ABD ordusunun çekilmesi planının kilit bölümünü oluşturduğunu ifade etti.

Trump, nisan ayında ABD'nin yakında Suriye'den çekileceğini söylemişti, ancak bu açıklama ABD Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanmamıştı.