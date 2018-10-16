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CNN'den flaş haber: Cemal Kaşıkçı öldürüldü ve cesedi parçalara ayrıldı!

CNN'in geçtiği habere göre, Cemal Kaşıkçı öldürüldü ve cesedi parçalara ayrıldı.

16 Ekim 2018 Salı 20:44
CNN'den flaş haber: Cemal Kaşıkçı öldürüldü ve cesedi parçalara ayrıldı!

CNN International'ın haberine göre; kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ve cesedinin parçalara ayrıldığı iddia edildi.

Cesedi parçalara ayıran isim!

Al-Jazeera’ya konuşan Türk kaynak ise "Kaşıkçı’nın cesedini parçalara Suudi otopsi uzmanı Salah Mohammed al-Tubaigy ayırdı" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 20:44
  1. CNN
  2. Cemal Kaşıkçı
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